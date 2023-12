Uraauurtava tutkimus paljastaa kiehtovia näkemyksiä eksoplaneetoista

By

Äskettäinen uraauurtava tutkimus, joka esiteltiin American Geophysical Unionin vuoden 2023 kokouksessa, on tuonut uutta valoa eksoplaneettojen kiehtovaan maailmaan, joka tunnetaan nimellä "kuuma Jupiteri". Tutkimus perustuu NASAn rahoittaman CubeSat-operaation Colorado Ultraviolet Transit Experiment (CUTE) havaintoihin. CUTE erottaa muista eksoplaneettojen metsästysteleskooppeista sen kompaktin kokonsa – sen pituus on vain 36 senttimetriä (14 tuumaa), mikä vastaa murolaatikkoa.

CUTE:n tekemät havainnot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä ilmakehän pakoprosessista kuumissa Jupitereissa, jotka ovat eksoplaneettoja, jotka kiertävät hyvin lähellä emotähtiään. Analysoimalla useita kuumia Jupitereita, mukaan lukien merkittävä esimerkki WASP-189b, tutkimusryhmä on pystynyt määrittämään hämmästyttävän nopeuden, jolla nämä planeetat menettävät ilmakehänsä. Erityisesti WASP-189b:n ilmakehän pakonopeuden havaittiin olevan 400 miljoonaa kiloa (882 miljoonaa puntaa) sekunnissa, koska sen paahtavan pintalämpötila on noin 8,315 15,000 celsiusastetta (XNUMX XNUMX Fahrenheit-astetta).

Lisäksi pienestä koostaan ​​huolimatta CUTE on osoittanut merkittäviä havaintokykyjä tutkimalla satojen valovuosien päässä sijaitsevia eksoplaneettoja. Esimerkiksi WASP-189b, joka sijaitsee noin 325 valovuoden päässä Maasta, on antanut tähtitieteilijöille mahdollisuuden saada arvokkaita näkemyksiä aurinkokuntamme ulkopuolella olevien planeettojen muodostumisesta ja kehityksestä.

Tohtori Kevin France, CUTE:n päätutkija, korosti laajemman maailmankaikkeuden ymmärtämisen tärkeyttä ja sitä, kuinka aurinkokuntamme sopii taivaalliseen perheeseen. Hän ilmaisi tarpeen ymmärtää planeettojen monimuotoisuus, mahdollisesti asumiskelpoisista ja erittäin epävieraanvaraisista, sekä fyysiset prosessit, jotka toimivat näissä kaukaisissa maailmoissa.

Kuumien Jupiterien lisäksi CUTE-tiimi on tutkinut myös muun tyyppisiä eksoplaneettoja. Tutkimalla planeettoja, kuten MASCARA-4b ja KELT-9b, tutkijat toivovat voivansa laajentaa ymmärrystään ilmakehän pakosta, mikä voisi auttaa selvittämään "supermaiden" kehityksen. Nämä havainnot viittaavat siihen, että supermaapallot voivat syntyä Neptunuksen kokoisista planeetoista, joilla on suuri ilmakehä ja jotka menettävät asteittain massaa jättäen jälkeensä vain kivisydämensä.

Vaikka CUTEsta saadut oivallukset ovat tähän asti olleet poikkeuksellisia, on huomionarvoista, että tämän innovatiivisen teknologian hyödyntämiseen on aikaa rajallisesti. CubeSat-operaation odotetaan palaavan Maan ilmakehään jossain vaiheessa vuonna 2027. Kun tutkijat odottavat innokkaasti uusia löytöjä tulevina vuosina ja vuosikymmeninä, he ovat optimistisia siitä, että CUTE tarjoaa jatkossakin arvokasta tietoa kuumista Jupitereista ja ilmakehän pakosta, mikä paljastaa näiden ainutlaatuisten eksoplaneettojen mysteereistä.