Koe nostalgia vintage pääsiäismunamukeilla

By

Jos kasvoit Irlannissa ja vietit pääsiäistä, tunnet todennäköisesti suklaamunasi mukana tulleet mukit. Nämä mukit, joihin liittyy usein Nestlé- tai Cadbury-munia, olivat paljon parempia kuin tavalliset valkoiset kupit, jotka nyt täyttävät kaapistomme mukavuuden vuoksi. Monet meistä ovat pitäneet kiinni näistä nostalgisista mukeista vuosia.

Mick, uusien 90-luvun pääsiäismunamukien keräilijä, jakaa tämän tunteen. Hän on kerännyt vuosien varrella valtavan kokoelman, mukaan lukien mukeja, joissa on Smarties, Jaffa Cakes ja Mars-patukat. Nyt Mick on vihdoin valmis luopumaan kokoelmastaan ​​ja myymään niitä Pop Cup Shopissa, joka sijaitsee Nick's Coffeessa Ranelaghissa 23. syyskuuta.

Mick ja hänen kumppaninsa Betzy ovat kokeneita vintage-myyjiä, joita tavataan usein Libertiesin kuukausittaisilta kirpputoreilta. Tällä kertaa he tarjoavat myyntiin noin 50 mukia sekä valikoiman huolellisesti valittuja vaatekappaleita kokoelmastaan. Mukit ovat käyttämättömiä ja moitteettomassa kunnossa, hinta vaihtelee 15€-30€/kpl. Olitpa keräilijä tai kaipaat vain ripausta nostalgiaa kaappeihin, nämä mukit ovat ihanteellinen löytö.

Kysyttäessä hänen tunteistaan ​​malliston myyntiä kohtaan, Mick ilmaisi innostusta ja halunsa löytää uudet kodit rakkaille mukeilleen. Hän uskoo, että jokaisella on suosikkisuklaapatukka, joten miksi ei olisi sopivaa mukia? Lisäksi Mick ei voinut olla kommentoimatta pääsiäismunamukien laadun heikkenemistä viime vuosina. Hän muisteli 90-luvun ja 2000-luvun alun mukien kokoa ja muotoa ja totesi, että nykyinen tarjonta on vähäistä.

Itse asiassa 2010-luvun mukit ovat erityisen pettymys. Niistä ei useinkaan ole riittävästi tilaa täyteen teekupilliseen, ja suunnitteluvirheet, kuten kaatunut huuli, eivät vain heikennä niiden estetiikkaa, vaan voivat myös olla terveydelle haitallisia kuumia juomia pidettäessä. Vertailun vuoksi Mickin kokoelma on osoitus menneisyyden ylivoimaisesta käsityötaidosta.

Jos olet kiinnostunut ostamaan yhden näistä vanhoista pääsiäismunamukeista, muista, että ne tulee pestä käsin niiden pitkäikäisyyden varmistamiseksi. Pop Cup Shop 23. syyskuuta on oikea paikka, jos haluat lisätä ripauksen nostalgiaa kokoelmaasi. Älä missaa tätä mahdollisuutta hankkia pala pääsiäismunamukin historiaa.

Lähteet:

- Ei mitään