Applen liittimen muutoshistoria: Lightningista USB-C:hen

Applen päätös ottaa USB-C käyttöön iPhoneissaan, mikä tarkoittaa hyvästit Lightning-portille, on jättänyt monet iPhone-käyttäjät tarvitsemaan uusia kaapeleita. Vuosien varrella Apple on tehnyt useita liitinmuutoksia laitteisiinsa, mikä on pakottanut käyttäjät ostamaan uusia kaapeleita, sovittimia ja lisävarusteita.

Siirtyminen 30-nastaisesta Dock Connectorista Lightning-porttiin vuonna 2012 oli merkittävä muutos iPhonen käyttäjille. Monien piti vaihtaa vanhat 30-nastaiset kaapelinsa Lightning-kaapeleihin. Sitten vuonna 2016 kuulokeliitännän poistaminen pakotti ostamaan Lightning to 3.5 mm -sovittimet tai uudet kuulokkeet.

Mutta liitinmuutokset eivät ole mitään uutta Applelle. Vuoden 1998 iMacista lähtien Apple korvasi Apple Desktop Bus (ADB) -liittimensä USB-A:lla, mikä mahdollistaa yhteentoimivuuden PC-oheislaitteiden kanssa ja teki lisävarusteista vaihdettavia. Tämä muutos kuitenkin vaati käyttäjien ostamaan uusia kaapeleita ja sovittimia.

Toinen merkittävä liitinmuutos oli FireWiren käyttöönotto vuonna 1999. Apple korvasi SCSI-liitännät FireWirellä, mikä vaati käyttäjien ostamaan uusia FireWire-kaapeleita eri laitteille. Käyttäjien, jotka halusivat edelleen käyttää vanhoja SCSI-laitteitaan, oli ostettava sovittimet.

Applen USB-C:n käyttöönotto MacBookeissa ja iPadeissa ennen iPhoneja pakottaa käyttäjät vaihtamaan nykyiset kaapelit uusiin USB-C-kaapeleihin. Android-käyttäjille tämä ei ehkä ole ongelma, koska heillä saattaa jo olla USB-C-kaapelit. iPhone-käyttäjien on kuitenkin ostettava uusia kaapeleita noudattaakseen eurooppalaisia ​​säännöksiä.

Applen liitinmuutoshistoria osoittaa sen halukkuuden omaksua uusia teknologioita, mutta se tarkoittaa myös sitä, että käyttäjien on usein investoitava uusiin kaapeleihin ja lisävarusteisiin pysyäkseen muutosten mukana. Siitä huolimatta Applen valinta siirtyä USB-C:hen iPhoneissa merkitsee uutta lukua sen liittimien kehityksessä.

Lähde: Umar Shakir, The Verge