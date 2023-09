Uudet Nanoleaf-lamput ja muut laitteet IFA 2023:lta

Äskettäin Berliinissä pidetyssä IFA 2023 -tekniikan messussa esiteltiin valikoima jännittäviä vempaimia ja älykotilaitteita. Kohokohtia olivat uudet Nanoleaf-lamput, älyikkunat, älykkäät latausratkaisut ja kattovalaisimet. Tässä muutamia esityksestä erottuvia tuotteita:

Kanadalainen suunnitteluyritys Umbra teki yhteistyötä Nanoleafin kanssa luodakseen kaksi innovatiivista älyvalaisinta. 95 dollarin Cono on kannettava lamppu, jossa on akkukäyttöinen X-muotoinen jalusta, kun taas 130 dollarin Cup on langallinen pöytälamppu, jossa on sisäänrakennettu säilytystila kynille ja muille työpöytätarvikkeille. Molemmat lamput ovat Matter-yhteensopivia ja niitä voidaan ohjata Bluetoothin kautta Nanoleafin sovelluksella.

Älykkäät ikkunat olivat myös merkittävä trendi näyttelyssä. eHandle ConnectSense on eurooppalaistyylisten ikkunoiden kahva, jossa on sisäänrakennettu Z-Wave-anturi. Tämä anturi voi havaita tärinän ja ikkunan auki/kiinni- tai kallistusasennon, mikä mahdollistaa erilaisia ​​automatisointeja ilman, että tarvitaan rumia muovisia dongeleja seiniin tai ikkunoihin.

Yeelight esitteli Yeelight Pro P20 -kattovaloa, joka jäljittelee kattoikkunan vaikutusta nanoteknologian tukeman "Rayleigh Scatteringin" avulla. Tämä realistisen näköinen kattovalaisin voidaan asentaa kattoon ja se on yhteensopiva Matter-protokollan kanssa.

Aqara esitteli T1M-kattovalaisimen, jossa on väriä vaihtava rengas, jota voidaan käyttää visuaalisten hälytysten lähettämiseen, kun se on integroitu Aqara älykkään kodin alustaan. Lisäksi Aqara esitteli U200-älylukon, joka on suunniteltu eurooppalaistyylisiin upotettuihin oviin. Tämä jälkiasennettava lukko tarjoaa useita avausmenetelmiä, mukaan lukien sormenjälki, avainkoodi ja NFC.

Kaiken kaikkiaan IFA 2023 esitteli joukon innovatiivisia laitteita, jotka lupaavat parantaa älykotien mukavuutta ja toimivuutta. Olipa kyseessä kannettavat älyvalot, älykkäät ikkunat tai edistykselliset valaistusratkaisut, nämä tuotteet muokkaavat kodin automaation tulevaisuutta.

