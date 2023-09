Vuoden 2024 Toyota GR Supran paras varustetaso

By

Vuoden 2024 Toyota GR Supra on maailmanluokan urheiluauto, joka tarjoaa poikkeuksellisen suorituskyvyn ja ainutlaatuisen tyylin. Toyota tarjoaa useita varusteita erilaisiin mieltymyksiin ja budjetteihin, joten mikä niistä on sinulle paras?

Saatavilla olevat varusteet vuoden 2024 Toyota GR Supralle ovat:

GR Supra 2.0: Lähtötason viimeistely maksaa 45,540 XNUMX dollaria

GR Supra 3.0: Keskitason viimeistely maksaa 54,500 XNUMX dollaria

GR Supra 3.0 Premium: Korkeatasoinen viimeistely, jonka hinta on 57,650 XNUMX dollaria

GR Supra 45th Anniversary Edition: Erikoisversion verhoilu, jonka hinta on 64,375 XNUMX dollaria

GR Supra 2.0:ssa on 2.0 litran nelisylinterinen turbomoottori, jonka teho on 255 hevosvoimaa ja 295 lb-ft vääntömomentti. Siinä on Michelin Pilot Super Sport -renkaat, nahkaverhoillut urheiluistuimet ja kaksialueinen automaattinen ilmastointi.

GR Supra 3.0 tarjoaa turboahdetun 3.0 litran kuuden rivimoottorin, jonka teho on 382 hevosvoimaa ja 368 lb-ft vääntömomentti. Siinä on joko kuusivaihteinen manuaali- tai kahdeksanvaihteinen automaattivaihteisto, Brembo-etujarrut ja 19-tuumaiset kevytmetallivanteet.

GR Supra 3.0 Premium -verhoilu lisää entisestään ylellisyyttä ja teknologiaominaisuuksia, kuten punaiseksi maalatut Brembon nelimäntäiset jarrusatulat, lämmitetyt nahkaverhoillut urheiluistuimet ja 12-kaiuttimen JBL HiFi -äänijärjestelmä.

GR Supra 45th Anniversary Edition on rajoitetun erän verhoilu, jossa on ainutlaatuiset viimeistelyt, mustat sivuraidat Supra-logolla, mattamustat 19 tuuman pyörät ja säädettävä takasiipi.

Edmundsin mukaan autoostajien suosituin verhoilu on GR Supra 3.0 Premium. Tämä verhoilu tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja ylellisyyden tasapainon, ja siinä on kuusirivinen turbomoottori, Brembo-jarrut, Adaptive Variable Sport -jousitus, lämmitetyt nahkaverhoilut istuimet, JBL-äänijärjestelmä sekä langaton Apple CarPlay ja Android Auto.

Arvostelut vuoden 2024 Toyota GR Supra -verhoista ovat ristiriitaisia, mutta joitakin yhteisiä mielipiteitä on. Auto ja kuljettaja ylistivät GR Supra 3.0:aa manuaalivaihteistovaihtoehdosta ja suorituskyvystä. Autotrader ja MotorTrend suosivat GR Supra 3.0 Premiumia sen päivitetyn sisustuksen ja kohtuullisen hinnan vuoksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vuoden 2024 Toyota GR Supra tarjoaa valikoiman verhoiluja eri mieltymyksiin. Suosittu valinta autoostajien keskuudessa on GR Supra 3.0 Premium, joka tarjoaa loistavan yhdistelmän suorituskykyä ja ylellisyyttä kohtuulliseen hintaan.

