S&P 500 -osakkeiden piilotettu Kiinan altistuminen

Investor's Business Dailyn tuore S&P 500 -analyysi on paljastanut, että kymmenen indeksin osaketta ovat vahvasti riippuvaisia ​​Kiinan tuloista. Tutkimuksessa havaittiin, että Qualcommin, Monolithic Powerin ja Texas Instrumentsin kaltaiset yritykset tuottavat yli 27 prosenttia liikevaihdostaan ​​Kiinasta tai sen alueilta.

Nämä luvut ovat huomattavasti korkeammat kuin Applella, jolla usein nähdään olevan suuri vaikutus Kiinaan. Itse asiassa Apple sai viimeisimmässä vuosikertomuksessaan vain 18.8 % liikevaihdostaan ​​Kiinasta. Tästä huolimatta kymmenen Kiinan eniten altistunutta yritystä ovat nousseet tänä vuonna 30 prosenttia, mikä ylittää S&P 500:n kokonaistuloksen.

On kuitenkin merkkejä siitä, että sijoittajat saattavat nyt alkaa hinnoitella Kiinan markkinoihin liittyvää riskiä. Applen osakkeet putosivat 3 prosenttia, kun kerrottiin, että Kiinan hallitus saattaa estää joidenkin sen tuotteiden käytön. Tämä saattaa olla osoitus muuttuvasta suhtautumisesta Kiinaan liittyviin riskeihin.

Yksi Kiinaan sijoittamista koskevia huolia lisäävä tekijä on maan kokema hidas talouskasvu. Kiinan talous kasvoi toisella vuosineljänneksellä vain 3.2 %, mikä oli selvästi alle sen tavanomaisen kasvun. Vain poliittiset jännitteet eivät aiheuta riskiä Kiinan markkinoista riippuvaisille yrityksille. Myös maan yleinen taloudellinen tilanne on otettava huomioon.

Teknologiasektori on erityisen alttiina Kiinalle, sillä 80 % kymmenestä S&P 500:n Kiinalle eniten altistuneesta yrityksestä toimii tällä sektorilla. Qualcommin, joka saa 63 prosenttia liikevaihdostaan ​​Kiinasta, osakekurssi on laskenut tänä vuonna 3.2 prosenttia. Sen sijaan Monolithic Powerin osakkeet ovat nousseet yli 40 %, vaikka 52 % sen liikevaihdosta tulee Kiinasta.

Kaiken kaikkiaan, vaikka sijoittajat eivät ehkä ole liian huolissaan sijoittumisestaan ​​Kiinaan tällä hetkellä, tämä mieliala voi muuttua, kun Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset suhteet kiristyvät entisestään ja Kiinan talouden hidastuminen jatkuu.

Lähde: S&P Global Market Intelligence, Investor's Business Daily

Määritelmät:

– S&P 500: S&P 500 on osakemarkkinaindeksi, joka mittaa 500 suuren Yhdysvaltojen pörssissä listatun yrityksen osakekehitystä.

– Tulot: Tuloilla tarkoitetaan yrityksen pääasiallisista toiminnoistaan, kuten tavaroiden tai palveluiden myynnistä, kertynyttä kokonaistuloa.

– Kiinan altistuminen: Kiinan altistuminen tarkoittaa sitä, missä määrin yritys on taloudellisessa tuloksessaan riippuvainen liikevaihdosta tai toiminnasta Kiinassa.

– Toimiala: Rahoituksessa sektorilla tarkoitetaan tiettyä toimialaa tai talouden segmenttiä. S&P 500 on jaettu indeksiin sisältyvien liiketoimintojen perusteella eri sektoreihin, kuten tietotekniikkaan ja terveydenhuoltoon.