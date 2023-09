iPhone 15 -juhlat ovat aivan nurkan takana ja olet sydämellisesti tervetullut! On taas se aika vuodesta, kun Apple julkistaa uusimman iPhone-mallistonsa, ja tänä vuonna se on iPhone 15. Tapahtuma nimeltä "Wonderlust" on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 12. syyskuuta 2023 klo 10 (PST). Ennakkotilauspäivä on perjantaina 00. syyskuuta 15 klo 2023:05 (PDT), ja virallinen julkaisupäivä on perjantai 00. syyskuuta 22.

Useiden lähteiden mukaan on huhuja, että iPhone 15:n tuotanto saattaa siirtyä Kiinasta Intiaan. Vaikka tätä ei ole vahvistettu, monet ovat innoissaan mahdollisesta matkakohteen muuttamisesta lanseerauksen yhteydessä. Tulimmepa sitten Kiinasta tai Intiasta, on tärkeää, että meillä on passit valmiina ja että meillä on kaikki matkustusasiakirjamme ja matkasuunnitelmamme kunnossa.

Kun tarkastellaan iPhone 14 USA:n ennakkotilausketjun menestystä, jossa on yli 25,000 1 viestiä, miljoona katselukertaa ja yhteensä 1,500 XNUMX ääntä, on selvää, että jännitys uusia iPhoneja kohtaan on vertaansa vailla. Pystymmekö rikkomaan uuden ennätyksen tänä vuonna? Vain aika näyttää.

Lanseerauksen lähestyessä tilaustemme seuranta on välttämätöntä. Kun tilaukset alkavat siirtyä "Preparing for Shipment" -vaiheeseen, voimme odottaa liikettä viikonlopun aikana. Tällöin voimme alkaa seurata pakettejamme käyttämällä annettua seurantanumeroa. UPS on yksi Applen rahdinkuljettajista, ja heidän verkkosivustonsa avulla voimme seurata iPhone-toimituksiamme. On tärkeää, että laskussamme on sarjanumero, joka löytyy Applen verkkosivuilta.

Yksi odotetuimmista skannauksista lähetysprosessin aikana on "Import Scan" Louisvillessä, Kentuckyssa. Tämä skannaus osoittaa, että lähetys on hyväksynyt tuontimenettelyt vastaanottavassa maassa ja takaa, että iPhone saapuu seuraavana päivänä. Se on viimeinen virstanpylväs ennen kuin saamme vihdoin käsiimme uudet iPhonet.

Valmistaudu siis iPhone 15:n julkaisuun! Varmista, että passisi on ajan tasalla, seuraa tilaustasi ja valmistaudu vastaanottamaan Apple-perheen uusin jäsen.

