Uusi tutkimus osoittaa potentiaalin kerätä orgaanisia molekyylejä Saturnuksen kuu Enceladuksesta

Yhteenveto: Kalifornian yliopiston San Diegon tutkijoiden äskettäin tekemä tutkimus viittaa siihen, että vahingoittumattomia aminohappoja sisältäviä jääjyviä voidaan mahdollisesti kerätä Saturnuksen kuun Enceladuksen jääpilveistä. Tutkimuksessa käytettiin fyysistä laitetta törmäysten tutkimiseen ja havaittiin, että jäärakeiden sisällä olevat aminohapot selviävät jopa 9,400 XNUMX mph:n törmäysnopeuksista, jolloin avaruusalukset pystyivät keräämään ne tuhoamatta niitä. Tämä löytö ei vaikuta ainoastaan ​​Enceladuksen, vaan myös muiden vettä kantavien kuuiden, kuten Jupiterin Europan, tutkimiseen.

Tiedemiehiä on pitkään kiinnostanut mahdollisuus löytää elämän merkkejä Enceladuksen pinnanalaisesta valtamerestä, erityisesti sen pinnalta nousevista jääpilveistä. Orgaanisten molekyylien kerääminen näistä pilleistä vahingoittamatta niitä on kuitenkin ollut merkittävä haaste. Tämä tutkimus antaa toivon säteen, mikä viittaa siihen, että voi todellakin olla mahdollista turvata vahingoittumattomia jääjyviä Enceladuksesta ja saada selkeä käsitys niissä olevista yhdisteistä.

Kokeessa luotiin jäähiukkasia työntämällä vettä korkeajännitteisen neulan läpi, jolloin vesi hajosi pieniksi pisaroiksi. Nämä pisarat kiteytyivät sitten jääjyväiksi joutuessaan tyhjiöön. Sitten tutkijat ampuivat kovettuneet jyvät spektrometrin läpi ja analysoivat ne.

"Olemme osoittaneet, että on mahdollista kerätä orgaanisia molekyylejä Enceladuksen jääpilveistä tuhoamatta niitä", sanoi Robert Continetti, yksi tutkimukseen osallistuneista tutkijoista. Tämä läpimurto avaa jännittäviä mahdollisuuksia tuleville tehtäville, kuten Europa Clipperille, joka voisi mahdollisesti kerätä samanlaisia ​​aminohappoja Jupiterin kuun Europan jääjyvistä.

Tämän tutkimuksen tulokset julkaistiin Proceedings of the National Academy of Sciences -lehdessä, ja ne merkitsevät ratkaisevaa askelta eteenpäin maan ulkopuolisen elämän ymmärtämisessä. Vaikka painopiste oli Enceladuksessa, tämän tutkimuksen vaikutukset ulottuvat aurinkokuntamme yhden kuun ulkopuolelle. Tarjoamalla näkemyksiä aminohappojen säilyvyydestä avaruusmatkoilla, nämä löydöt tasoittavat tietä laajemmalle tutkimukselle ja elämän etsimiselle muissa vesipitoisissa ympäristöissä.

