Etsi Exomoons: Uusia tutkimuskysymyksiä Aiemmat väitteet

Max Planckin aurinkokunnan tutkimusinstituutin ja Sonnenbergin observatorion tutkijoiden äskettäinen tutkimus herättää epäilyksiä eksoplaneettoja Kepler-1625b ja Kepler-1708b kiertävien kuuiden olemassaolosta. Aiemmat väitteet viittaavat siihen, että näillä kahdella eksoplaneetalla oli todisteita kuista, mikä teki niistä harvinaisuuden yli 5,300 XNUMX tunnetun eksoplaneetan joukossa. Uusi tutkimus kuitenkin päättelee, että havaintojen tulkinnat ottamatta huomioon kuuiden läsnäoloa ovat tarkempia.

Tutkiakseen edelleen eksokuutien mahdollisuuksia tutkijat kehittivät tietokonealgoritmin nimeltä Pandora. Tämä algoritmi auttaa eksokuuiden etsinnässä ja voi analysoida avaruuteen perustuvia tähtitieteellisiä havaintoja mahdollisten kuuehdokkaiden tunnistamiseksi. Vallitseva oletus on, että kaukaisissa tähtijärjestelmissä voi olla myös planeettoja, joissa on kuut, samanlaisia ​​kuin oma aurinkokuntamme. Itse asiassa, Merkuriusta ja Venusta lukuun ottamatta, kaikkia muita aurinkokuntamme planeettoja kiertää yksi tai useampi kuu.

Haasteena eksokuutien havaitsemisessa on niiden koko ja niiden löytämisen vaikeus. Eksokuut ovat huomattavasti pienempiä kuin isäntäplaneetat, mikä tekee niiden havaitsemisesta vaikeampaa. Hakuprosessin tehostamiseksi tutkijat asettivat algoritminsa kaikkien tutkijoiden saataville avoimen lähdekoodin muodossa. Kuitenkin, kun he sovelsivat algoritmia Kepler-1625b:n ja Kepler-1708b:n havaintoihin, he eivät pystyneet vahvistamaan eksokuutien läsnäoloa.

Kepler-1708b:n tapauksessa tutkijat havaitsivat, että skenaariot ilman kuuta sopivat havaintotietoihin yhtä hyvin kuin skenaariot, joissa on kuu. Tutkimus päättelee, että todennäköisyys, että Kuu kiertää Kepler-1708b:tä, on pienempi kuin aiemmin uskottiin. Samoin tutkijat ehdottavat, että Kepler-1625b:llä ei todennäköisesti ole jättimäistä kumppania.

Vaikka eksokuutien etsiminen jatkuu, tämä tutkimus kyseenalaistaa aiemmat väitteet ja korostaa näiden pienten taivaankappaleiden havaitsemisen haasteita. Lisätutkimusta ja parempia menetelmiä tarvitaan, jotta voidaan lopullisesti määrittää eksokuutien läsnäolo eksoplaneettojen ympärillä.

