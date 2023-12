Lundin yliopiston tähtitieteen laitos hajotettiin kiusaamisskandaalin seurauksena

By

Järkyttävässä tapahtuman käänteessä Ruotsin Lundin yliopisto on päättänyt hajottaa tähtitieteen laitoksensa kahden vanhemman professorin kiusaamisskandaalin vuoksi. Osasto, jolla oli rikas 350 vuoden historia, on hajotettu ja liitetty fysiikan laitokseen.

Kiusaamisskandaali on ollut yliopistolla pitkään esillä, ja kahta professoria vastaan ​​on tehty useita valituksia vuodesta 2008 lähtien. Yliopisto ryhtyi toimiin kuitenkin vasta äskettäin. Valituksia häirinnästä ja kiusaamisesta ilmoitti 70 % vastaajista vuoden 2020 työntekijätutkimuksessa, mikä nosti esiin osastolla vallinneen myrkyllisen työympäristön.

Tähtitieteen laitoksen hajottaminen on vaikuttanut merkittävästi Lundin yliopiston tiedeyhteisöön. Monet tähtitieteilijät ovat ilmaisseet turhautuneisuutensa yliopiston viivästyneen vastauksen johdosta ja todenneet, että se haittasi heidän kykyään suorittaa tieteellistä tutkimusta. Skandaalin aiheuttama myllerrys on johtanut myös useiden merkittävien tähtitieteilijöiden poistumiseen yliopistosta.

Uudelleenjärjestely ei ole koskenut vain tähtitieteen laitosta, vaan myös Lundin teoreettisen fysiikan ryhmää. Aikaisemmin tähtitieteen ja teoreettisen fysiikan osastolla toiminut ryhmä on nyt hajallaan muiden laitosten kesken aiheuttaen lisää häiriöitä ja sekasortoa.

Päätös osaston purkamisesta on saanut ristiriitaisia ​​reaktioita. Vaikka jotkut uskovat, että se oli ainoa toteuttamiskelpoinen ratkaisu syvälle juurtuneiden ongelmien ratkaisemiseksi, toiset väittävät, että arvokasta aikaa ja resursseja on hukattu. Lundin yliopiston maine tunnettuna tähtitieteen tutkimuslaitoksena on tahrautunut, ja sen aseman uudelleen rakentaminen tiedeyhteisössä vie aikaa.

Kun tähtitieteilijät poistuvat entisestä tähtitieteen rakennuksesta, siellä olevien historiallisten esineiden kohtalo on edelleen epäselvä. Näiden esineiden joukossa on "meridiaani"-teleskooppi, jota käytti kerran Ruotsin ensimmäinen naistähtitieteilijä. Laitoksen purkaminen herättää kysymyksiä näiden arvokkaiden tieteellisen historian palasten säilymisestä ja tulevasta käytöstä.

Lundin yliopiston skandaali on jyrkkä muistutus kiusaamisen ja häirinnän yleisyydestä korkeakouluissa. Se korostaa yliopistojen tarvetta kehittää tehokkaita ratkaisuja tällaisiin ongelmiin ja varmistaa turvallinen ja osallistava työympäristö kaikille tiedekunnan jäsenille ja tutkijoille. Vain silloin tieteellinen kehitys voi todella kukoistaa.