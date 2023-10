Tähtitieteellinen spektaakkeli: rengasmainen auringonpimennys valaisemaan Amerikkaa

By

14. lokakuuta 2023 harvinainen taivaallinen tapahtuma, joka tunnetaan rengasmaisena auringonpimennyksenä tai "tulirenkaana", koristaa Amerikan taivaalla. Toisin kuin täydellinen auringonpimennys, jossa Kuu peittää Auringon kokonaan, rengasmainen pimennys tapahtuu, kun Kuu kulkee Maan ja Auringon välissä, mutta peittää Auringon vain osittain, jolloin syntyy kirkas rengas tai "rengas". Tämän ilmiön tekee mahdolliseksi Kuun kiertoradan elliptinen muoto Maan ympäri. Kun Kuu on kauimpana pisteessään Maasta (apogee) ja on linjassa Auringon kanssa, syntyy "tulirengas" -ilmiö. Tämä tuleva rengaspimennys on viimeinen mahdollisuus todistaa tällaista tapahtumaa Yhdysvalloissa 21. kesäkuuta 2039 asti.

Rengasmaisuuden polku, jossa Kuu kulkee suoraan Auringon keskustan poikki, ulottuu Oregonin, Nevadan, Arizonan, New Mexicon ja Texasin osien yli. Tapahtuman ajoitus ja yksityiskohtaiset kartat löytyvät Great American Eclipsen kautta. Kuitenkin jopa tämän polun ulkopuolella pimennyksen eri asteet näkyvät suuressa osassa läntistä pallonpuoliskoa. Selkeä näkymä Auringosta on ihanteellinen havainnointiin, mutta jopa pilvisissä olosuhteissa pimennyksellä on huomattava vaikutus, joka luo epätavallisen hämärän päiväsaikaan.

Pimennystä tarkkailtaessa on tärkeää noudattaa varovaisuutta, sillä auringon voimakkaat säteet voivat aiheuttaa vakavia silmävaurioita. Erityisiä aurinkolaseja tai epäsuoria katselumenetelmiä, kuten reikäprojektoreita, tulee käyttää. NASA on julkaissut tätä tapahtumaa koskevat turvallisuusohjeet varmistaakseen, että spektaakkelista voi nauttia ilman riskejä.

Rengasmaisen pimennyksen aikana tarkkailijat White Sandsin ohjusalueen lähellä New Mexicossa voivat nähdä kirkkaita raitoja taivaalla, jotka merkitsevät kolmen tieteellisen raketin polkuja. Nämä raketit ovat osa NASAn APEP-tehtävää, jonka tavoitteena on tutkia pimennyksen vaikutusta yläilmakehään ja ymmärtää auringonvalon nopeista vaihteluista johtuvia muutoksia ionosfäärissä. Tutkimalla vaikutuksia ionosfäärin lämpötilaan ja tiheyteen tutkijat toivovat saavansa lisätietoa tästä luonnonilmiöstä.

Oletpa sitten rengasmaisuuden tiellä tai kokemassa osittaista pimennystä muualla, hyödynnä tämä tilaisuus arvostaaksesi maailmankaikkeuden ihmeitä turvallisesti ja toivoaksesi selkeää taivasta 14. lokakuuta.

