Tuleva auringonpimennys Coloradossa: kaikki mitä sinun tarvitsee tietää

Kun tuleva auringonpimennys lähestyy, hotellit, mukaan lukien Herrera's, kokevat varausten nousun. Tämä 14. lokakuuta järjestettävä spektaakkeli on ensimmäinen Yhdysvalloista nähtävissä oleva pimennys sitten vuoden 2017 täydellisen pimennyksen. Rengasmaisuuden polun odotetaan ylittävän alueen noin klo 10 lauantaina, ja se houkuttelee suuria joukkoja innokkaita katsojia.

Joten mikä on rengasmainen auringonpimennys? Se tapahtuu, kun Kuu kulkee Maan ja Auringon välillä ollessaan kauimpana Maasta. Edellisen kerran Yhdysvallat havaitsi tämän ilmiön vuonna 2012. Etäisyydestään johtuen Kuu näyttää tummalta levyltä, joka on pienempi kuin aurinko, mikä luo taivaalle lumoavan "tulirengas" -efektin, joka kestää noin 4 minuuttia. .

Durangosta lounaaseen sijaitsevilla yhteisöillä, mukaan lukien Cortez, Dolores ja Dove Creek, on etuoikeus kokea annulaarisuus täydessä loistossaan. Näissä paikoissa on näkymä, jossa Kuu näyttää olevan tarkalleen auringon keskellä.

Kokemuksen parantamiseksi alueella järjestetään erilaisia ​​katselutapahtumia, mukaan lukien Mesa Verden kansallispuistossa. National Park Service (NPS) ja NASA tekevät yhteistyötä tarjotakseen koulutusseminaareja ja osoitettuja pysäköintialueita vierailijoille. Puistossa järjestetään katselutapahtumia Chapin Mesa -museossa, Far View Parking Lotissa ja Morefield Campground Amphitheaterissa. Leirintäalueita on saatavilla, mutta varaus on suositeltavaa, koska ne todennäköisesti myydään loppuun. Vierailijoille tarjotaan pimennyslaseja niin kauan kuin tavaraa riittää, mikä varmistaa tämän taivaallisen tapahtuman turvallisen katselun.

Erityisesti Four Corners Monument, jossa Coloradon, Arizonan, New Mexicon ja Utahin rajat kohtaavat, pysyy suljettuna kello 8–1 pimennyspäivänä. Tämä sulkeminen on kunnioittava toimenpide, jolla kunnioitetaan sivustoa hallinnoivan navajo-kansakunnan pyhiä uskomuksia. Navajo-ihmiset pitävät pimennystä pyhänä tapahtumana ja pidättäytyvät tekemästä työtä tai poistumasta kotoaan tällaisten tapahtumien aikana.

Muissa Coloradon osissa asuvat, vaikka he eivät koe täydellistä pimennystä, he voivat silti nähdä osittaisen pimennyksen aamulla 14. lokakuuta.

Jos unohdat tämän vuoden pimennyksen, älä huoli. Seuraava täydellinen auringonpimennys Coloradossa on suunniteltu vuodeksi 2048. Jos kuitenkin haluat nähdä täydellisen pimennyksen aikaisemmin, voit matkustaa itään nähdäksesi sellaisen 8. huhtikuuta 2024. Tämä pimennys kulkee Meksikon, Texasin ja useiden kaupungit Yhdysvaltojen koillisosassa, mukaan lukien Austin, Dallas ja Indianapolis.

Merkitse siis kalenteriisi ja valmistaudu todistamaan auringonpimennyksen kunnioitusta herättävää kauneutta Coloradossa. Muista ottaa pimennyslasit mukaan varmistaaksesi turvallisen katselun ja varaudu mahdolliseen liikenteeseen, sillä tämän harvinaisen tapahtuman odotetaan houkuttelevan suuria väkeä.

