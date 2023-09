XRISM-satelliitti laukaisee tutkimaan maailmankaikkeutta röntgensäteiden eri väreissä

Yhteenveto: X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) -satelliitti, Japan Aerospace Exploration Agencyn (JAXA) ja NASA:n yhteistyö, johon Euroopan avaruusjärjestö osallistui, laukaistiin 6. syyskuuta. XRISM:n tehtävänä on havaita röntgensäteilyn aallonpituuksia ennennäkemättömällä tarkkuudella ja tarjota tutkijoille uraauurtavia uusia lukemia universumin kuumista ja energisistä paikoista. Toisin kuin nykyiset röntgenteleskoopit, XRISM pystyy erottamaan röntgenvalon eri värejä, mikä vapauttaa runsaasti tietoa. Sen instrumentti havaitsee röntgensäteet pienten lämpötilan muutosten kautta, mikä mahdollistaa esineiden kemiallisten elementtien tunnistamisen ja kaasun liikkeiden nopeuden lukemisen. Satelliitti pyrkii tarjoamaan uudenlaisen kuvan kuumasta ja energisestä maailmankaikkeudesta ja tarkkailemaan tähtien räjähdyksiä, mustien aukkojen vuorovaikutusta ja galaksijoukkojen sulautumisia ennennäkemättömän yksityiskohtaisesti. Chicagon yliopiston tutkijat analysoivat XRISM:n ensimmäisiä havaintoja massiivisista galaksiklustereista ja -ryhmistä toivoen ymmärtävänsä supermassiivisten mustien aukkojen ja niiden isäntägalaksien välistä vuorovaikutusta. XRISM mittaa myös kemiallisten alkuaineiden runsautta ja paljastaa maailmankaikkeuden nykyisen kemiallisen koostumuksen. Satelliitin laukaiseminen röntgenhavainnointia varten avaruudesta on merkittävä haaste, koska maapallon ilmakehä estää röntgensäteitä. Tämä on neljäs yritys laukaista ja käyttää samankaltaista satelliittia menestyksekkäästi, ja tutkijat ovat optimistisia XRISM:n potentiaalin suhteen.

