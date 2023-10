Asteroidi 2023 TV3:n lähetys Maahan tänään

By

NASA ilmoitti äskettäin, että Asteroid 2023 TV3 -nimisen asteroidin on määrä lähestyä Maata lähimpänä tänään, lokakuun 12. päivänä. Tämän asteroidin odotetaan kulkevan neljä kertaa kuuta lähempänä, mikä tekee siitä yhden lähimmistä asteroideista. vuoden 2023 lähestymistapoja.

Asteroidi 2023 TV3 kuuluu Apollo-ryhmään Near-Earth Asteroids, jotka ovat avaruuskiviä, jotka ylittävät Maan kiertoradan. Nämä asteroidit on nimetty tähtitieteilijä Karl Reinmuthin löytämän vuoden 1862 Apollo-asteroidin mukaan. Asteroidin koko on 26–59 jalkaa, joten se on verrattavissa Tšeljabinskin asteroidiin, joka aiheutti merkittäviä vahinkoja Venäjällä vuonna 2013.

Tämä tietty asteroidi lentää noin 51,196 2023 kilometriä tunnissa, mikä on paljon nopeampi kuin hypersonisen ballistisen ohjuksen nopeus. NASAn mukaan tämä on ensimmäinen kerta, kun asteroidi 3 TVXNUMX on havaittu lähestyvän Maata nopeudestaan ​​huolimatta. Lähitulevaisuudessa ei kuitenkaan odoteta uusia läheisiä lähestymistapoja.

Vaikka NASA:lla ja muilla avaruusjärjestöillä on teleskooppi- ja observatorioverkosto asteroidien jäljittämiseksi ja tarkkailemiseksi, ei ole harvinaista, että asteroidit jäävät huomaamatta, kunnes ne ovat suhteellisen lähellä Maata. Asteroidin 2023 NT1 tapauksessa se havaittiin vasta, kun se saapui Maan 60,000 XNUMX mailin säteelle, joka on neljä kertaa lähempänä Kuuta.

Asteroidien seuranta ja seuranta on ratkaisevan tärkeää mahdollisten uhkien tunnistamisessa ja strategioiden kehittämisessä niiden planeetallemme aiheuttaman riskin vähentämiseksi. Vaikka tämä Asteroid 2023 TV3:n läheinen lähestyminen ei aiheuta välitöntä vaaraa, se toimii muistutuksena jatkuvan valppauden tärkeydestä valvottaessa taivaa mahdollisesti vaarallisten asteroidien varalta.

Lähteet:

– NASA

- SITÄ