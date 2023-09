Vanhin puoli miljoonaa vuotta vanha puurakenne löydetty Sambiassa

Arkeologit ovat tehneet uraauurtavan löydön Kalambon putousten esihistoriallisella paikalla Sambiassa. He ovat löytäneet vanhimman koskaan löydetyn puurakenteen, joka on peräisin lähes puoli miljoonaa vuotta. Hyvin säilynyt rakenne valaisee muinaisten esi-isiemme kehittyneitä kykyjä. Löytö viittaa siihen, että ne olivat teknisesti edistyneempiä kuin aiemmin uskottiin.

Puurakenne löydettiin Kalambo Fallsista, joka sijaitsee lähellä Tansanian rajaa. Sen arvioidaan olevan vähintään 476,000 XNUMX vuotta vanha, ja se on ennen Homo sapiensin kehitystä. Puussa on leikkausjälkiä, jotka osoittavat, että kaksi suurta puuta on liitetty toisiinsa kivityökaluilla. Rakenteen uskotaan toimineen alustana, kävelytienä tai korotettuna asuntona, joka on suunniteltu pitämään esi-isämme veden yläpuolella.

Puurakenteen lisäksi paikalta löytyi myös kokoelma puisia työkaluja, kuten kiila ja kaivutikku. Vaikka tiedettiin jo, että varhaiset ihmiset käyttivät puuta tänä aikana, se oli yleensä rajoitettuihin tarkoituksiin, kuten tulipalon sytyttämiseen tai metsästykseen.

Tutkimuksen johtava kirjoittaja Larry Barham Liverpoolin yliopistosta totesi, että rakenteen löytö oli "sattumanvarainen löytö", joka tehtiin kaivauksissa vuonna 2019. Aiemmat tiedot vanhimmasta puurakenteesta ovat peräisin noin 9,000 XNUMX vuoden takaa, joten tämä löytö on tehty. huomattavasti vanhempi.

Vanhan puun säilyttäminen on haaste, koska sillä on taipumus lahoaa ja jättää vain vähän jälkiä historialliseen muistiin. Kalambon putousten korkean vedenpinnan uskotaan kuitenkin vaikuttaneen rakenteen poikkeukselliseen säilymiseen vuosisatojen ajan.

Tutkijat pystyivät määrittämään puurakenteen iän tarkasti uudella päivämäärämenetelmällä, jota kutsutaan luminesenssiajanjaksoksi. Mittaamalla viimeisimmän ajan, jolloin mineraalit altistettiin auringonvalolle, he havaitsivat, että rakenne on vähintään 476,000 XNUMX vuotta vanha.

Tämä löytö tarjoaa arvokkaita näkemyksiä muinaisten esi-isiemme kyvyistä ja teknologisista edistysaskeleista. Se osoittaa myös, että varhaisilla ihmisillä oli mielikuvitusta ja taitoja, joita tarvitaan monimutkaisten puurakenteiden rakentamiseen kauan ennen Homo sapiensin syntyä.

Lähteet:

– Luontolehti