Kiinalaiset tiedemiehet kasvattavat onnistuneesti humanisoituja munuaisia ​​sian alkioissa

Kiinalaiset tutkijat ovat saavuttaneet merkittävän läpimurron kasvattamalla menestyksekkäästi ihmissoluja sisältäviä munuaisia ​​sikojen alkioissa, mikä voisi mahdollisesti auttaa korjaamaan elinsiirtoelinten pulaa. Cell Stem Cell -lehdessä julkaistu tutkimus on ensimmäinen onnistunut yritys kasvattaa ihmiselimiä sioissa. Munuaiset valittiin tutkimuksen painopisteeksi niiden varhaisen kehitysvaiheen ja toistuvan käytön vuoksi ihmissiirroissa.

Aiemmat yritykset kasvattaa ihmiselimiä sioissa ovat epäonnistuneet, mutta tämä uusi lähestymistapa voi mullistaa elinten biotekniikan. Guangzhoun biolääketieteen ja terveyden instituutin tiimi käytti CRISPR-geenin muokkausta poistaakseen kaksi geeniä, jotka ovat välttämättömiä munuaisten muodostumiselle sian alkioissa. Sitten he lisäsivät alkioihin ihmisen pluripotentteja kantasoluja, jotka pystyivät kehittymään mihin tahansa solutyyppiin. Nämä ihmissolut täyttivät luonnollisesti sian alkioissa luodun "raon".

Kun alkiot oli kasvatettu koeputkissa ihmisen ja sian solujen kanssa, ne siirrettiin sijaisäideille. Viidellä alkiolla havaittiin normaalisti toimivat munuaiset, joista 50-60 prosenttia oli ihmissoluja. Tämä läpimurto herättää eettisiä huolenaiheita, sillä sikojen aivoista löydettiin myös joitakin ihmissoluja.

Vaikka tämä tutkimus on merkittävä virstanpylväs, haasteita on vielä voitettava, ennen kuin tätä teknologiaa voidaan hyödyntää ihmisen siirroissa. Ihmissolujen osuus munuaisissa ei ole vielä riittävä, ja ihmissolujen esiintyminen sian aivoissa herättää huolta. Pitkän aikavälin tavoitteena on optimoida elinsiirtotekniikka, mutta lisätutkimusta tarvitaan.

Tämä läpimurto humanisoitujen munuaisten kasvattamisessa sikojen alkioissa voisi tasoittaa tietä muiden ihmiselinten kehitykselle sioissa. Tutkijat toivovat laajentavansa tutkimuksiaan koskemaan sellaisia ​​elimiä kuin sydän ja haima.

Lähde: Cell Stem Cell, Agence France-Presse