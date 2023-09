Roskien vieminen: Aeolus-satelliitti syöksyi maahan kontrolloidussa palaamisessa

Euroopan avaruusjärjestö (ESA) on julkaissut uuden animaation, joka esittelee Aeolus-avaruusaluksen viimeisiä hetkiä, kun se palasi hallitusti Maan ilmakehään. Animaatio, joka on luotu käyttämällä satelliitin kahdeksaa viimeistä kuvaa, näyttää avaruusaluksen kaatuvan ja palavan tulessa. Nämä kuvat on ottanut Tracking and Imaging Radar (TIRA), avaruuden havainnointitutka Saksassa.

Aeolus oli kiertänyt Maata viisi vuotta ja mittasi planeetan tuulia maailmanlaajuisesti. Satelliitista oli kuitenkin loppumassa polttoaine, ja painovoima ja ilmakehän vastus vetivät sitä alas. Ainutlaatuisena pyrkimyksenä torjua kasvavaa avaruusromuongelmaa ESA toteutti avustetun satelliitin palaamisen.

Paluu sisälsi sarjan liikkeitä, jotka laskivat Aeoluksen kiertoradan noin 199 mailista vain 75 mailia Maan yläpuolelle. Klo 2 ET satelliitista tuli tulipallo, joka putosi Maan ilmakehän läpi. ESAn avaruusromutoimisto seurasi viimeistä laskeutumistaan.

Aeoluksen hallittu paluu osoittaa kestävää avaruuslentoa ja vastuullista toimintaa. Tehtäväryhmä viipyi satelliitin kanssa mahdollisimman pitkään ohjaten sen paluuta ja varmistaen vastuullisen hävittämisen. Kuten Aeolus-lähetyspäällikkö Tommaso Parrinello totesi, "nämä kuvat ovat viimeiset jäähyväiset tehtävälle, jota me kaikki kaipaamme, mutta jonka perintö elää."

Tämä avaruusaluksen hallittu paluu on merkittävä askel kohti avaruusromun vähentämistä ja avaruustoiminnan pitkän aikavälin kestävyyden varmistamista.

Lähde: ESA (Euroopan avaruusjärjestö)