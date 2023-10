Tuulen rooli Grönlannin ja Etelämantereen jäätiköiden sulamisessa

Taistelussa ilmastonmuutosta vastaan ​​merenpinnan nousun vaikutukset rannikkokaupunkeihin ovat väistämättömiä. Koska Mumbain ja New Yorkin kaltaiset ihmiset voivat hukuttaa, veden lähteiden ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää.

Grönlannin ja Etelämantereen jääpeitteet, jäätiköiden peittämien vuorten lisäksi, sisältävät tarpeeksi jäätynyttä vettä nostaakseen merenpintaa 210 jalkaa. Valitettavasti nämä alueet kärsivät pahiten ilmaston lämpenemisestä.

Vaikka ilman lämpötilat ovat nousseet merkittävästi Grönlannissa, ylittäen 3.8 °C 1990-luvulta lähtien, myös tuuli kiihdytti jään sulamista. Uusi tutkimus paljastaa, että Foehn- ja Katabatic-tuulet, jotka puhaltavat kuumaa ilmaa alamäkeen jäätiköille, vaikuttavat merkittävästi jäätikön sulamiseen sekä Grönlannissa että Etelämantereella.

Kahden viime vuosikymmenen aikana näiden tuulien vaikutus Grönlannin jääpeitteihin on lisääntynyt noin 10 %. Niiden vaikutus Etelämantereen jääpeitteeseen on kuitenkin vähentynyt 32 %. Tämä ero johtuu ensisijaisesti siitä, miten ilmaston lämpeneminen vaikuttaa pohjoiseen ja eteläiseen pallonpuoliskoon. Grönlannista on tullut niin kuuma, ettei tuulta enää tarvita, sillä pelkästään auringonvalolla on huomattava sulattava vaikutus alueella.

Pohjois-Atlantin oscillaatio, merkittävä sääilmiö, joka säätelee länsituulien ja myrskyjen voimakkuutta ja suuntaa, on myös vaikuttanut tähän eroon. Siirtyminen positiiviseen vaiheeseen on tuonut enemmän lämmintä ilmaa Grönlannin ja muiden arktisten alueiden ylle, mikä tehostaa sulamisprosessia.

Toisaalta kokonaispintojen sulaminen Etelämantereella on vähentynyt noin 15 % vuodesta 2000. Tämä johtuu siitä, että niemimaalla on 32 % vähentynyt laskutuuli ja alueen otsonikerros, joka imee lämpöä Auringosta. ja suojaa pintaa sulamiselta.

Vaikka tuulen aiheuttaman sulamisen väheneminen Etelämantereella saattaa vaikuttaa myönteiseltä kehitykseltä, sulamistrendi sisältää silti riskejä. Etelämanner on jo kokenut kahden haavoittuvan jäähyllyn romahtamisen, ja jos tämä suuntaus jatkuu, se voi häiritä maailmanlaajuista valtamerten veden kiertokulkua, mikä voi johtaa vakaviin seurauksiin maapallon ilmastolle.

Sekä Grönlanti että Etelämanner ovat merkittäviä merenpinnan nousun aiheuttajia, ja jään sulamisen tarkka seuranta ja mallintaminen on ratkaisevan tärkeää. Tuulen ja jään välisen suhteen ymmärtäminen ilmastonmuutoksen kontekstissa on olennaista, jotta voidaan ennustaa tulevaa merenpinnan nousua ja sen vaikutuksia planeetalle.

Lähde: Geophysical Research Letters