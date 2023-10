Moonlight: Mullistava Kuun tutkiminen verkkoyhteyksien kautta

By

Kuuntutkimuksen toinen aalto on horisontissa, ja Artemis-ohjelma johtaa panosta. Vaikka Apollo-lentojen pioneerit luottivat yksinomaan valokuvaukseen ja omiin taitoihinsa onnistuneessa Kuussa laskeutumisessa, kuun tutkimisen tulevaisuus on hyvin erilainen. Tavoitteena tehdä Kuun tutkimisesta kestävää, kehitetään uusia teknologioita ja verkostoja, jotka mullistavat kuun tehtävät.

Yksi näiden edistysten keskeinen näkökohta on tarve "merkitä maasto", kuten NASA sen ilmaisee. Tulevina vuosina suunnitellaan 400 kuulentoa, joten on ratkaisevan tärkeää luoda järjestelmät, jotka mahdollistavat tarkan navigoinnin ja viestinnän. Vastatakseen tähän tarpeeseen NASA työskentelee LunaNet-projektissa, jonka tavoitteena on luoda yhteentoimivuus tulevien kuun verkkojen välille sovittujen standardien ja protokollien avulla.

Toukokuussa 2021 Euroopan avaruusjärjestö (ESA) julkisti toteutettavuustutkimuksen MoonLight-verkostolle, joka tarjoaa navigointipalveluita ja tasoittaa tietä Internetille Kuussa. Kaksi konsortiota, joita johtaa SSTL ja Telespazio, on nimitetty kehittämään tätä uraauurtavaa verkostoa. MoonLight sai alkurahoituksen 153 miljoonaa euroa ESAn ministerineuvoston kokouksesta, ja lisärahoitusta odotetaan tulevaisuudessa.

Navigointiin ja viestintään omistetun kuun satelliittiverkoston edut ovat merkittäviä. Sen avulla miehitetyt ja robottitehtävät laskeutuvat mihin tahansa Kuuhun, mikä tarjoaa enemmän joustavuutta ja tehokkuutta etsinnässä. MoonLight-konstellaatio käsittelee myös hyötykuorman, tiedonsiirtokyvyn ja nykyisten tehtävien kohtaamia viestintäongelmia koskevia rajoituksia. Lisäksi yhteisen televiestintä- ja navigointipalvelun käyttö voi johtaa kustannussäästöihin vapauttamalla tilaa tieteellisille instrumenteille tai lastille.

MoonLightin tuleva verkko koostuu todennäköisesti kolmesta neljään yhden tonnin satelliitista, jotka on sijoitettu strategisesti Kuun ympärille. Tavoitteena on tarjota palveluita kaikille yksityisille ja institutionaalisille lähetystöille tilaussuunnitelmalla taloudellisen elinkelpoisuuden varmistamiseksi. Järjestelmän testaamiseksi ESA aikoo laukaista Lunar Pathfinder -esittelysatelliitin vuonna 2025. Tämä satelliitti esittelee kykyjään kuun navigoinnissa ja viestinnässä.

Vaikka nämä edistysaskeleet ovat lupaavia, Kiina on jo edistynyt kuun televiestinnässä. Vuonna 2018 Kiinan kansallinen avaruushallinto otti käyttöön Queqiao-1-satelliitin, joka toimii kuun välittäjänä viestintätarkoituksiin.

Kun kuusta tulee tutkimusten ja mahdollisten kaupallisten palvelujen keskus, vankan verkkoyhteyden luominen on kriittistä. Moonlight ja vastaavat aloitteet ovat valmiita mullistamaan kuun tehtävät ja tasoittamaan tietä tulevaisuudelle, jossa tutkimus ei tunne rajoja.

FAQ

1. Mikä on Moonlightin tarkoitus?

Moonlight pyrkii tarjoamaan navigointi- ja viestintäpalveluita kuutehtäviin, jotta ne voivat laskeutua minne tahansa Kuuhun.

2. Miten Moonlight hyödyttää tulevia tehtäviä?

Moonlight ratkaisee hyötykuorman määrän, tiedonsiirtokyvyn rajoitukset ja nykyisten tehtävien kohtaamat viestintäongelmat. Se mahdollistaa myös avaruuskuljetuksiin osallistuvien valtioiden ja yritysten, joilla on rajallinen budjetti, tutkia Kuuta tehokkaammin.

3. Kuka johtaa Moonlight-projektia?

Moonlight-projektia johtaa kaksi konsortiota: toista johtaa SSTL, johon kuuluvat yritykset, kuten SES, Airbus ja Kongsberg Satellite Services, ja toista Telespazio, johon kuuluvat mm. Thales Alenia Space ja Inmarsat.

4. Milloin Lunar Pathfinder -esittelysatelliitti laukaistaan?

ESA aikoo laukaista SSTL:n kehittämän Lunar Pathfinder -demonstraatiosatelliitin vuonna 2025. Tämä satelliitti esittelee Kuun navigoinnin ja viestinnän tulevaisuuden ominaisuuksia.