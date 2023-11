Stray Tool Bag kansainväliseltä avaruusasemalta näkyvissä Britannian taivaalla

By

Jos katsot yötaivaalle Isossa-Britanniassa tiistai-iltana, saatat nähdä vain kiehtovan näkymän – eksyneen työkalulaukun, jonka NASAn astronautit pudottivat vahingossa kansainvälisen avaruusaseman huoltotöiden aikana. Vaikka se saattaa kuulostaa pieneltä ja merkityksettömältä esineeltä, tämä työkalulaukku loistaa niin kirkkaasti, että sitä voi tarkkailla kiikareilla tai kaukoputkella.

Työkalupakin onnettomuus tapahtui aiemmin tässä kuussa, kun astronautit Jasmin Moghbeli ja Loral O'Hara suorittivat tärkeitä huoltotehtäviä ISS:llä. Työkalulaukku on kiertänyt juuri avaruusaseman edessä ja kulkenut noin 17,000 XNUMX mph:n nopeudella. Vaikka se lopulta palaa Maan ilmakehään seuraavien kuukausien aikana, se on tällä hetkellä näkyvissä Isosta-Britanniasta kirkkautensa vuoksi.

Manchesterin yliopiston astrofyysikko professori Albert Zijlstra jakoi vinkkejä uteliaille katsojille. Jos sääolosuhteet ovat suotuisat ja taivas on selkeä, työkalupussin havaitsemisen tulisi olla mahdollista kiikareilla. Se näyttää haalealta täplältä, joka liikkuu lentokonetta nopeammin ja kulkee lännestä itään. Ihanteellinen katseluaika on noin klo 6.45 ja laukku on näkyvissä noin kaksi minuuttia.

Työkalulaukun lisäksi katsojilla on mahdollisuus nähdä koko avaruusasema muutaman minuutin kuluttua. Täysin valkoisen työkalupussin odotetaan palavan maan ilmakehässä neljästä viiteen kuukauteen.

Vaikka työkalupussin kaltaisen esineen havaitseminen saattaa tuntua haastavalta, EarthSkyn asiantuntijat vakuuttavat meille, että se voidaan tehdä kiikareilla. He kuvailevat sitä yllättävän kirkkaaksi, leijuen juuri paljain silmin näkyvyyskynnyksen alapuolella, noin +6 magnitudissa.

Pidä siis katseesi taivaalla ja kiikarit valmiina. Saatat vain nähdä tämän vaeltavan työkalulaukun kansainväliseltä avaruusasemalta sen risteilyssä yötaivaalla.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka näen Yhdistyneestä kuningaskunnasta hajallaan olevan työkalulaukun? Hajaantuneen työkalupussin havaitsemiseksi tarvitset kiikarin tai kaukoputken. Etsi haalea kohta, joka liikkuu nopeammin kuin lentokone, lännestä itään, noin klo 6.45. Näkyykö työkalulaukku ilman optista apuvälinettä? Työkalulaukkua ei näy paljaalla silmällä, mutta sitä voidaan tarkkailla kiikareilla sen kirkkauden vuoksi, joka on juuri alle näkyvyysrajan. Miksi astronautit pudottivat vahingossa työkalulaukun? Työkalulaukku putosi vahingossa NASAn astronautit Jasmin Moghbelin ja Loral O'Haran suorittamien välttämättömien huoltotöiden aikana. Mitä työkalupussille tapahtuu? Työkalulaukku kiertää parhaillaan maata ennen Kansainvälistä avaruusasemaa, ja sen odotetaan palavan maan ilmakehässä neljästä viiteen kuukauteen.