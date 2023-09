Koe upeat revontulet Irlannissa

By

Henkeäsalpaava luonnonilmiö revontulia voi nähdä eri puolilla Irlantia. Vaikka Islanti ja Alaska ovat tunnettuja Aurora Borealis -näyttelyistään, Irlanti tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden todistaa tätä upeaa valoshowta. Valot näyttävät usein kirkkaanvihreiltä ja joskus vaaleanpunaisilta, sinisiltä ja violetilta sävyiltä, ​​mikä luo lumoavan näytelmän yötaivaalla.

David Moore, Astronomy Ireland -lehden toimittaja, selittää, että mahdollisuudet nähdä revontulet lisääntyvät päiväntasauksen aikana, joka osuu 23. syyskuuta tänä vuonna. Maan magneettikenttä ja planeetan kallistus vaikuttavat suotuisten olosuhteiden luomiseen valojen ilmestymiselle. On kuitenkin tärkeää huomata, että ei ole takeita tämän luonnonilmiön todistamisesta.

Parhaat paikat valojen katseluun Irlannissa ovat maaseudun pohjoisrannikko ja osa Antrimin rannikosta. Näiltä alueilta on selkeät näkymät Atlantin valtamerelle ilman kaupungin valojen häiriöitä. Mayo, joka sijaitsee myös Atlantin rannikolla, on toinen suositeltava paikka. Jos taivas on kuitenkin selkeä, valot voivat näkyä missä tahansa maassa.

Revontulien muodostuminen alkaa auringon pursuista, jotka vapauttavat valtavan määrän säteilyä avaruuteen. Nämä hiukkaset ovat sitten vuorovaikutuksessa Maan magneettikentän kanssa ja vedetään kohti pohjois- ja etelänapaa. Kun valot törmäävät ilmakehän atomien ja molekyylien kanssa, valojen värit syntyvät.

Aurora Borealisin näkemisen mahdollisuuksien maksimoimiseksi on tärkeää olla kaukana keinovaloista. Kaupunkilaiset voivat nähdä vain suuria näyttelyitä, mutta maaseudulla asuvat, kaukana kirkkaasta valosta, voivat nauttia upeista näkymistä. Valojen arvaamattomuudesta huolimatta tähtitieteilijät voivat ennustaa niiden esiintymisen seuraamalla auringon aktiivisuutta.

Astronomy Ireland tarjoaa aurorahälytyspalvelun, joka tarjoaa päivittäisiä päivityksiä taivaan olosuhteista, mukaan lukien revontulien näkemisen todennäköisyys. Vaikka valot voivat näkyä milloin tahansa yöllä, on tärkeää, että taivas on selkeä optimaalisen näkyvyyden takaamiseksi.

Vaikka Irlannin sää voi olla haaste toistuvien pilvien ja sateiden vuoksi, on silti mahdollisuuksia todistaa revontulia. Kun auringon aktiivisuus on huipussaan vuonna 2025, seuraavat vuodet ovat erityisen suotuisat tämän luonnonihmeen kokemiseen. Valmistaudu siis maagiseen yöhön valaistun Irlannin taivaan alla.

Lähteet:

– Astronomy Ireland -lehti.