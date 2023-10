International Observe the Moon Night 2023: Taivaallinen tapahtuma, joka kannattaa katsoa

By

Tänä viikonloppuna, lauantaina 21. lokakuuta, miljoonat ihmiset ympäri maailmaa kokoontuvat ulos todistamaan luonnollisen satelliittimme, kuun, kauneutta. NASA edistää aktiivisesti tätä vuosittaista tapahtumaa, joka tunnetaan nimellä International Observe the Moon Night, ja sillä on yli 3,000 XNUMX rekisteröityä tapahtumaa pelkästään Pohjois-Amerikassa.

Syy tähän ajoitukseen on kuun nykyinen vaihe, joka on ensimmäinen neljännes. Tätä vaihetta pidetään usein parhaana ajanhetkenä kuun tarkkailuun, koska se on kirkas mutta ei liian kirkas, joten se sopii täydellisesti tähtien katselemiseen. Lisäksi tämä vaihe tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden nähdä joitain kuun henkeäsalpaavimpia nähtävyyksiä.

Niille, jotka eivät ole varmoja siitä, mitä etsiä, NASA on toimittanut ladattavia kuukarttoja jokaiselle pallonpuoliskolle. Nämä kartat korostavat suurimmat kuun tammat, jotka ovat tummia laikkuja, jotka peittävät noin kuudesosan kuun pinnasta. Vaikka niitä kutsutaan "meriksi", nämä alueet ovat itse asiassa basalttitasankoja, jotka muodostuivat laavavirrat asteroidien törmäyksen jälkeen.

Vaikka paljain silmän huomaa helposti tummat läiskit, kiikarin käyttö voi parantaa kokemusta. Keskittymällä kuun terminaattoriin, linjaan, joka erottaa pimeän puolen valosta, tarkkailijat voivat todistaa varjojen leikkiä, paljastaen kraattereita ja vuoren harjuja. Kuun eteläosa on erityisen vuoristoinen ja tarjoaa kiehtovan maaston tutkittavaksi.

International Observe the Moon Night tarjoaa myös täydellisen tilaisuuden tutustua ihmiskunnan historialliseen kuuhun laskeutumiseen. 20. heinäkuuta 1969 Neil Armstrong julisti kuuluisasti: "Tranquility Base täällä. Kotka on laskeutunut." Laskeutumispaikka, joka tunnetaan nimellä Rauhallisuuden meri (Mare Tranquillitatis), on helposti tunnistettavissa tänä yönä. Myös muut Apollo-tehtävän laskeutumispaikat ovat näkyvissä, mutta jotkut voivat olla kuun yön sisällä tämän tapahtuman aikana.

Sen lisäksi, että NASA tarkkailee kuuta tänä erityisenä yönä, NASA lähettää kahden tunnin suoran lähetyksen NASA TV:ssä kello 7 EDT. Tämän lähetyksen tavoitteena on yhdistää ihmiset maailmanlaajuisesti juhlimaan kuun havainnointia, tiedettä ja tutkimusta samalla kun mainostetaan NASAn kuun tiede- ja tutkimusohjelmia.

Joten jos löydät itsesi ulkona tänä viikonloppuna, katso hetki kuuta ja arvosta taivaallisen naapurimme ihmeitä. Ja merkitse kalenteriisi ensi vuoden kansainvälinen Observe the Moon Night -tapahtuma, joka järjestetään 14. syyskuuta 2024.

