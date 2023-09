Einsteinin painovoimateoria ja vaihtoehtojen etsintä

Einsteinin painovoimateoria, joka tunnetaan nimellä yleinen suhteellisuusteoria, on ollut uskomattoman menestyksekäs yli vuosisadan. Teorialla on kuitenkin rajansa. Se ennustaa oman epäonnistumisensa mustien aukkojen sisäisten avaruus- ja aika-singulariteteissa ja itse alkuräjähdyksessä. Vaikka muita fysiikan muita perusvoimia kuvaavia fysikaalisia teorioita on testattu laajasti, yleistä suhteellisuusteoriaa on testattu vain heikolla painovoimalla.

Poikkeamat yleisestä suhteellisuusteoriasta eivät ole poissuljettuja, ja niiden on tapahduttava teoreettisten fyysikkojen mukaan. Avaruus- ja aika-singulaariteettien olemassaolo viittaa siihen, että kvanttimekaniikan, jota sovelletaan hyvin pienissä mittakaavassa, pitäisi ratkaista nämä ongelmat. Yritykset sekoittaa yleinen suhteellisuusteoria kvanttimekaniikkaan tuovat kuitenkin poikkeamia Einsteinin teoriasta.

Λ-Cold Dark Matter (ΛCDM) -malli, joka on kosmologian standardimalli, on hyväksytty laajalti. Se on kuitenkin epätäydellinen ja epätyydyttävä teoreettisesta näkökulmasta. Viimeisten viiden vuoden aikana se on kohdannut myös havainnointijännitteitä, erityisesti mitä tulee Hubble-vakion mittaamiseen.

Vuonna 1998 tyypin Ia supernovalla löydetyt havainnot universumin kiihtyvyydestä ovat johtaneet ehdotukseen pimeästä energiasta. Pimeän energian luonne on kuitenkin edelleen tuntematon, ja vaihtoehtoiset selitykset, kuten muunnettu painovoima, ovat saavuttaneet suosiota.

Yleisen suhteellisuusteorian vaihtoehtoisista painovoimateorioista on olemassa suuri määrä kirjallisuutta, mukaan lukien skalaari-tensoriteoriat. Näitä vaihtoehtoja on testattava aurinkokuntakokeiden, gravitaatioaaltojen havainnoinnin ja mustien aukkojen tutkimuksen avulla.

Vielä on epävarmaa, johtuvatko poikkeamat yleisestä suhteellisuusteoriasta yrityksistä sovittaa kosmologiset havainnot riittämättömään teoriaan vai onko pimeää energiaa todella olemassa.

