Peruskoulun opettaja kuoli aivohalvaukseen viikonloppuhoidon puutteen vuoksi

Ala-asteen opettaja-apulainen Jasbir Pahal, 44, menehtyi aivohalvaukseen sairaalan henkilökunnan kertomana, ettei hänen tarvitsemansa hengenpelastushoito ollut saatavilla viikonloppuisin. Pahalin perhe järkyttyi, kun heille kerrottiin, että hänelle voitiin antaa aspiriinia vain väliaikaisena ratkaisuna mekaanisen trombektomian vuoksi, joka poistaa verihyytymiä ja jota tarjotaan vain kello 8-3 välillä maanantaista perjantaihin.

Nyt on havaittu, että sairaalassa, jossa Pahalia hoidettiin, Calderdale Royal -sairaalalla Halifaxissa, ei ollut järjestelyjä potilaiden siirtämiseksi NHS:n sairaalaan, joka oli vain 40 minuutin ajomatkan päässä, jossa mekaaninen trombektomia oli saatavilla. Pahalin aviomies Satinder Pahal ilmaisi turhautumisensa ja totesi, että he "ovat maksaneet perimmäisen hinnan tästä puutteellisesta palvelusta" ja että hänen vaimonsa ansaitsi mahdollisuuden selviytyä.

Mekaaninen trombektomia on toimenpide, jossa pieni lanka ja putki asetetaan valtimoon veritulpan poistamiseksi. Sitä on kutsuttu "ihmehoidoksi", jossa jotkut potilaat ovat kokeneet merkittäviä parannuksia tai jopa kävelevät pois sairaalasta samana päivänä. Tämän hengenpelastustoimenpiteen saatavuudessa on kuitenkin alueellisia eroja.

Viikonloppuna 12.-13. Pahal sai aivohalvauksen ja hänen miehensä soitti ambulanssiin. Vaikka keskimääräinen tavoitevaste oli 18 minuuttia, kesti yli tunnin ennen kuin ambulanssi saapui heidän kotiinsa Huddersfieldiin. Kun hänet vietiin Halifaxiin, TT-skannaus paljasti veritulpan, joka olisi voitu hoitaa interventiolla, mutta todettiin, että liian kauan oli kulunut hyytymistä estäviä lääkkeitä ja että mekaanista trombektomiaa ei ollut saatavilla viikonloppuisin.

On syytä huomata, että Salford Royal -sairaala, vain 32 mailin päässä, tarjoaa 24/7 mekaanisen trombektomiapalvelun, joka on saattanut pelastaa Pahalin hengen. Valitettavasti siirtoja tähän sairaalaan ei ollut järjestetty. Huolimatta perheenjäsenen, joka oli NHS:n kirurgi, yrityksistä järjestää siirto, Pahal saapui Leedsin yleissairaalaan vasta yli seitsemän tuntia ensimmäisen 999-puhelun jälkeen.

Traagisesti Pahalin tila paheni edelleen, ja hän kuoli 30. marraskuuta. Tutkinta on suunniteltu 24. lokakuuta. Perhe uskoo, että Pahal ei saanut asianmukaista hoitoa ajoissa ja on vaatinut kiireellisiä toimia 24:n pääsyn varmistamiseksi. /7 mekaaninen trombektomia kaikkialla Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Aivohalvausyhdistys ja kliinikot ovat varoittaneet mekaanisen trombektomian "postinumeroarvonnasta" ja korostaneet, että tämän hengenpelastushoidon on oltava jatkuvasti saatavilla. West Yorkshire Integrated Care Boardia on kritisoitu siitä, ettei se ole tilannut aivohalvauspalvelua helpottamaan lähetteiden lähettämistä mekaaniseen trombektomiaan alueen ulkopuolella. Calderdalen ja Huddersfieldin NHS:n säätiö, joka vastaa Pahalin hoidosta, on ilmoittanut tekevänsä täysimääräistä yhteistyötä tapauksen tutkinnassa.

