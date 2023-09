Modulaarinen arkkitehtuuri mahdollistaa nisäkkäiden aivojen ohjaamisen ulkoisiin tuloihin, tutkijat havaitsevat

By

Tiedemiehet ovat tehneet uraauurtavan löydön nisäkkään aivojen organisoinnista. Käyttämällä kokeellista järjestelmää, joka kasvatti hermosoluja mikrovalmistetuille lasipinnoille, tutkijat havaitsivat, että aivojen ulkokuorella on kyky ylläpitää hallintaa ulkoisista tuloistaan ​​toisiinsa kytkettyjen mutta itsenäisesti toimivien moduuliensa ansiosta.

Aivokuori, joka on aivojen ulkokerros, joka vastaa erilaisista toiminnoista, kuten sensorisesta havainnosta ja motorisesta ohjauksesta, sisältää suuren määrän hermosoluja. Näiden hermosoluverkkojen on kyettävä erottamaan tulot erikoispiireistä samalla kun ne integroivat tulot useista piireistä, mutta on jäänyt epäselväksi, kuinka aivokuori pystyy tukemaan näitä erilaisia ​​​​käsittelyparadigmoja.

Tämän tutkimiseksi tutkijat ohjasivat aivokuoren neuroneja muodostamaan modulaarisia verkkoja, jotka sisälsivät useita alaryhmiä. Stimuloimalla näitä laboratoriossa kasvatettuja hermosoluja valolla, ryhmä havaitsi, että hyvin muodostuneilla modulaarisilla verkoilla oli suuri vaste paikalliseen valostimulaatioon. Toisaalta verkot, joilla oli vähemmän modulaarisuutta, reagoivat liiallisesti synkronoituina kaikkiin ärsykkeisiin.

Tutkijat havaitsivat myös, että tasapaino paikallisesti erotetun toiminnan ja globaalisti integroidun toiminnan välillä on ratkaisevan tärkeää aivoille, jotta ne voivat laajentaa kykyään esittää tietoa rajallisilla resursseilla. Tämä löytö ei ainoastaan ​​edistä ymmärrystämme nisäkäsaivojen rakenteesta ja toiminnasta, vaan sillä on myös vaikutuksia koneoppimistutkimuksessa käytettyjen keinotekoisten hermoverkkojen kehittämiseen.

Kaiken kaikkiaan tämä tutkimus valaisee, kuinka nisäkkään aivot pystyvät ohjaamaan ulkoisia syöttöjä modulaarisen arkkitehtuurinsa kautta. Se tarjoaa arvokasta tietoa aivojen monimutkaisesta toiminnasta ja niiden kyvystä käsitellä tietoa tehokkaasti.

