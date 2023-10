Mistä löytää auringonpimennyslasit tulevaa auringonpimennystä varten

Auringonpimennys näkyy kaikkialla Amerikassa lauantaina 14. lokakuuta. Se on useimmille osittainen auringonpimennys, ja vain muutamissa paikoissa tapahtuu rengasmainen pimennys, joka tunnetaan myös nimellä "tulirenkaan" pimennys. Siitä huolimatta on tärkeää suojata silmäsi pimennystä katsottaessa. Aurinkolasit eivät ole turvallisia suoraan auringon katseluun. Joten mistä voit löytää auringonpimennyslaseja? Tässä on joitain vaihtoehtoja.

Jos haluat ostaa turvallisia aurinkokatseluvälineitä verkosta, on vielä aikaa, mutta tarvikkeet ovat loppumassa, joten toimi nopeasti. Lisäksi viisi miljoonaa paria aurinkosuojalaseja jaetaan ilmaiseksi 10,000 XNUMX kirjastoon kaikkialla Yhdysvalloissa osana Solar Eclipse Activities for Libraries -projektia.

Löytääksesi lähelläsi olevan kirjaston, joka saattaa jakaa ilmaisia ​​auringonpimennyslaseja, voit käyttää projektin tarjoamaa interaktiivista karttaa. On kuitenkin tärkeää huomata, että silmälaseja ei välttämättä ole saatavilla pimennyspäivänä, joten on parasta ottaa yhteyttä kirjastoosi mahdollisimman pian.

Toinen vaihtoehto on ottaa yhteyttä tiedemuseoihin, planetaarioihin tai osallistua yhteisön tapahtumiin, joissa voidaan jakaa ilmaisia ​​laseja. NASAn rahoittama projekti nimeltä Astronomical Society of the Pacific on luonut Eclipse Ambassadors -verkoston, joka jakaa silmälaseja näissä tapahtumissa keskittyen alipalveltuihin yhteisöihin.

Jos haluat ostaa mieluummin auringonpimennyslaseja, American Astronomical Society on toimittanut luettelon vahvistetuista toimittajista. Etsi laseja valmistajilta, kuten American Paper Opticsilta ja Rainbow Symphonylta, ja varmista, että ne täyttävät kansainvälisen ISO 12312-2 -turvallisuusstandardin.

Muista, että sijainnistasi riippumatta kaikkien tulee käyttää auringonpimennyslaseja nähdäkseen tapahtuman turvallisesti. Nauti auringonpimennyksestä ja muista suojata silmäsi.

