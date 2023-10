Uusia näkemyksiä monimutkaisten solurakenteiden alkuperästä

By

Miljardeja vuosia sitten kahden pienen solun yhdistämisellä oli syvällinen vaikutus evoluution kulkuun. Tämä merkittävä tapahtuma synnytti mitokondrion, jota usein kutsutaan solun voimalaitokseksi, joka tarjosi merkittävän energeettisen edun ja tasoitti tietä monimutkaisten, monisoluisten elämänmuotojen kehittymiselle. Mutta muiden eukaryoottisolujen kriittisten rakenteiden, kuten ytimen ja sisäisten kalvojen, alkuperä on jäänyt mysteeriksi.

Viimeaikaiset työkalut ja tekniikat ovat antaneet solubiologille mahdollisuuden tutkia näiden monimutkaisten soluarkkitehtuurien alkua ja valaista niiden mahdollista alkuperää. Yksi vallitseva hypoteesi on evoluutiobiologi Bill Martinin ja hänen kollegoidensa ehdottama "mitokondrioiden varhainen" malli. Toisin kuin aikaisemmissa käsityksissä, tämä malli viittaa siihen, että endomembraanijärjestelmä, joka käsittää erilaisia ​​kalvorakenteita monimutkaisten solujen sisällä, kehittyi pian sen jälkeen, kun alfaproteobakteeri (mitokondrioiden esi-isä) asettui suhteellisen yksinkertaiseen arkea-luokan isäntäsoluun.

Tämän hypoteesin mukaan kalvorakenteet ovat saattaneet syntyä mitokondrioiden esi-isän vapauttamista vesikkeleistä, samalla tavalla kuin vapaana elävät bakteerit vapauttavat rakkuloita eri tarkoituksiin. Ajan myötä nämä rakkulat erikoistuivat ja fuusioituivat isäntäsolun kalvoon, mikä myötävaikutti soluissa nykyään havaittaviin eukaryoottisiin ominaisuuksiin.

Vesikkelit olisivat paitsi suojelleet solua endosymbiontin synnyttämiltä haitallisilta reaktiivisilta happilajeilta, vaan ne olisivat voineet myös auttaa ratkaisemaan intronien ongelman - alfaproteobakteerin vieraita DNA-fragmentteja, jotka häiritsevät tärkeitä geenejä isäntäsolun genomissa. Vesikkeleiden ja ytimen tarjoamat kalvoesteet mahdollistivat oikean mRNA:n silmukoinnin ja translaation, mikä esti järjettömien proteiinien tuotannon.

Harkimalla ja arvioimalla uudelleen pitkäaikaisia ​​hypoteeseja tutkijat löytävät uusia oivalluksia monimutkaisten solurakenteiden alkuperästä. Vaikka tarkat yksityiskohdat näiden rakenteiden kehittymisestä saattavat olla vielä epävarmoja, tällä alalla meneillään oleva tutkimus jatkaa solujen evoluution kiehtovan tarinan purkamista.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

1. Mikä on mitokondrio?

Mitokondrio on kalvon ympäröimä soluorganelli, jolla on tärkeä rooli energian tuottamisessa solulle. Sitä kutsutaan usein solun voimalaitokseksi, ja se on vastuussa adenosiinitrifosfaatin (ATP) tuottamisesta, molekyylistä, joka ruokkii erilaisia ​​soluprosesseja.

2. Mitä ovat eukaryoottisolut?

Eukaryoottisolut ovat solutyyppejä, jotka muodostavat organismeja yksisoluisista protisteista monimutkaisiin monisoluisiin organismeihin, kuten kasveihin ja eläimiin. Niille on ominaista ydin ja muut kalvoon sitoutuneet organellit.

3. Mikä on endomembraanijärjestelmä?

Endomembraanijärjestelmä on kalvoon sitoutuneiden organellien verkosto eukaryoottisoluissa, jotka toimivat yhdessä syntetisoimaan, kuljettamaan ja hajottamaan molekyylejä. Se sisältää rakenteita, kuten endoplasmisen retikulumin, Golgin laitteiston, lysosomit, peroksisomit ja vakuolit, jotka ovat välttämättömiä erilaisille soluprosesseille.

Lähteet:

– Solun molekyylibiologia. Alberts B, Johnson A, et ai. 4. painos. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21054/