Tarkkaile Kuun yötä: taivaallinen juhla Ballaratin kunnallisessa observatoriossa ja museossa

By

Lauantai-iltana 21. lokakuuta ihmiset ympäri maailmaa kokoontuvat ulkona osallistumaan maailmanlaajuiseen aloitteeseen, joka tunnetaan nimellä Observe the Moon Night. Ballaratin kunnallinen observatorio ja museo on innoissaan voidessaan osallistua juhliin ja tarjota upeat näkymät kuuhun kaupungin asukkaille.

Klo 7–30 observatorio toivottaa vierailijat tervetulleiksi kierrokselle laitokseen, tähtitieteilijän informatiiviselle esitykselle ja mahdollisuuden katsella kuuta tehokkaan kaukoputken läpi. Observatorion johtajan Judith Baileyn mukaan tämä tapahtuma on suunniteltu edistämään kuun, avaruustieteen ja tutkimuksen arvostusta ja syvempää ymmärtämistä.

Tämän tapahtuman ajoitus on erityisen suotuisa, sillä kuu on upea, kasvava puolikuu, joka on vain seitsemän päivää vanha. Tämä kuun vaihe tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet havainnointiin terminaattorilla, yön ja päivän rajalla kuun pinnalla. Teleskoopin läpi vierailijat voivat kokea omakohtaisesti kuun kauneuden ja monimutkaisuudet, kohtaamisen, jota ei voida jäljitellä yksinkertaisesti katsomalla valokuvia verkossa.

Kuun kaukoputken läpi näkeminen vaikuttaa syvästi erityisesti pienille lapsille. Bailey korostaa katsojien merkittäviä vastauksia ja korostaa tämän yhteisöllisen palvelun merkitystä tulevien sukupolvien inspiroimiseksi tieteen alalla. Observatorio osallistuu aktiivisesti kansainvälisiin ja australialaisiin tapahtumiin edistääkseen STEM-koulutusta ja edistääkseen sitoutumistaan ​​yhteisöön.

Kuun lisäksi osallistujat voivat odottaa myös vilauksen Saturnukseen ja muihin taivaankappaleisiin observatorion kaukoputken kautta. Huonon sään sattuessa vaihtoehtona tarjotaan virtuaalinen yötaivaskierros.

Kansainvälistä Observe the Moon Night -yötä sponsoroivat NASAn Lunar Reconnaissance Orbiter -tehtävä ja NASA:n Goddardin avaruuslentokeskuksen Solar System Exploration Division. Heidän tukensa antaa harrastajille ja uteliaille henkilöille mahdollisuuden osallistua tähän ainutlaatuiseen taivaalliseen juhlaan.

Paikan takaamiseksi varaukset ovat välttämättömiä, ja ne voidaan tehdä osoitteessa trybooking.com/CJFSP. Liput maksavat 35 dollaria aikuisille, 25 dollaria toimilupakortin haltijoille ja yli 18-vuotiaille opiskelijoille, 15 dollaria 17–XNUMX-vuotiaille lapsille ja ilmaisia ​​alle XNUMX-vuotiaille lapsille.

Liity Ballaratin kunnalliseen observatorioon ja museoon viettämään lumoava ilta tähtien alla, jossa kuu on keskipisteessä ja universumimme ihmeet heräävät henkiin.

Määritelmät:

– Observe the Moon Night: maailmanlaajuinen aloite, joka kannustaa ihmisiä kerääntymään ulos ja tarkkailemaan kuuta, mikä edistää avaruustieteen ja -tutkimuksen arvostusta.

– Kasvava puolikuu: kuun vaihe, kun se kasvaa ja valaistuu.