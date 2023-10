Tarkkaile Kuun yötä: Kuun tutkimisen yö

By

Iltana 21. lokakuuta ihmiset kaikkialta maailmasta kokoontuvat ulos osallistumaan maailmanlaajuiseen aloitteeseen nimeltä Observe the Moon Night. Ballaratin kaupungissa Ballaratin kunnallinen observatorio ja museo liittyy juhliin tarjoamalla ainutlaatuisen mahdollisuuden katsella kuuta läheltä.

Klo 7-30 observatorion vierailijoille tarjotaan kiertoajelu paikalla, tähtitieteilijän esitys ja mahdollisuus katsella kuuta kaukoputken läpi. Tapahtuman tavoitteena on edistää kuun, avaruustieteen ja tutkimuksen ymmärtämistä ja ymmärtämistä.

Observatorion johtajan Judith Baileyn mukaan tästä nimenomaisesta illasta on luvassa poikkeuksellinen katselukokemus. Kuusta tulee upea, kasvava puolikuu, vain seitsemän päivää vanha, ja se tarjoaa upeat mahdollisuudet katseluun yön ja päivän välistä rajaa pitkin. Bailey korostaa, että kuun näkeminen kaukoputken läpi on täysin erilainen kokemus kuin kuvien katseleminen verkossa.

Tapahtuma Ballarat Municipal Observatory and Museumissa ei ole tarkoitettu vain aikuisille; se on myös lapsille tärkeä tilaisuus nähdä kuu läheltä. Bailey selittää, että katsojien vastaukset ovat merkittäviä ja että näillä tapahtumilla on ratkaiseva rooli innostaessa pieniä lapsia kiinnostumaan tieteestä.

Kuun havainnoinnin lisäksi osallistujat voivat odottaa näkevänsä Saturnuksen ja muita taivaankappaleita kaukoputken läpi. Jos sää on kuitenkin pilvinen, sen sijaan järjestetään virtuaalinen yötaivaskierros.

Observe the Moon Night -tapahtumaa sponsoroivat NASAn Lunar Reconnaissance Orbiter -tehtävä ja Solar System Exploration Division NASA:n Goddard Space Flight Centerissä, mikä korostaa tämän maailmanlaajuisen tapahtuman merkitystä.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan, varaukset ovat välttämättömiä, ja ne voidaan tehdä osoitteessa trybooking.com/CJFSP. Lippujen hinnat ovat seuraavat: 35 dollaria aikuiset, 25 dollaria toimilupakortin haltijoille ja yli 18-vuotiaille opiskelijoille, 15 dollaria 17-XNUMX-vuotiaille lapsille ja XNUMX-vuotiaille ja sitä nuoremmille ilmaiseksi.

