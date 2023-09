Milloin universumin ensimmäiset maanosat muodostuivat?

By

Äskettäisessä tutkimuksessa "Milloin olivat ensimmäiset eksokontinentit?" Cardiffin yliopiston tähtitieteen professori Jane Greaves tutkii maanosien muodostumista maailmankaikkeudessa. Mantereet eivät ole paikallaan; ne "kelluvat" Maan vaipan päällä planeetan ytimen lämmön vuoksi. Tämä maanosien jatkuva liikkuminen johtaa ilmiöihin, kuten levytektoniikkaan.

Greaves pyrki ymmärtämään, milloin ensimmäiset maanosat muodostuivat ja kuinka nämä tiedot voisivat auttaa asumiskelpoisten maailmojen etsinnässä. Tutkimalla levytektoniikan esiintymistä kiviplaneetoilla hän yritti jäljittää maanosien todennäköisyyden. Lämmöllä on ratkaiseva rooli tässä prosessissa, sillä planeetoilla, joiden ydin on riittävän kuumennettu, on todennäköisemmin aktiivinen levytektoniikka.

Tähtiä ja planeettojen muodostumista koskevan tutkimuksensa perusteella Greaves päätti, että Maan levytektoniikka alkoi noin 3 miljardia vuotta sitten, mikä on noin 9.5 miljardia vuotta maailmankaikkeuden syntymisen jälkeen. Hän havaitsi myös, että ensimmäiset maanosat ilmestyivät ohuille kiekkotähdille, jotka ovat suhteellisen nuorempia ja joilla on korkeampi metallipitoisuus, noin 2 miljardia vuotta ennen Maan mantereita. Sitä vastoin paksut kiekkotähdet, jotka ovat vanhempia ja metalliköyhiä, osoittivat maanosien olemassaolon noin 4–5 miljardia vuotta aikaisemmin kuin Maan.

Mielenkiintoista on, että Greaves havaitsi, että maanosat muodostuvat hitaammin muilla planeetoilla kuin Maa. Optimaalisen määrän lämpöä tarvitaan mantereen muodostumisen aloittamiseksi. Siksi Greaves ehdottaa, että tähdet, joiden metallipitoisuus on alhaisempi kuin Aurinko, voisivat mahdollisesti johtaa asutuskelpoisten eksoplaneettojen löytämiseen maanosien kanssa.

Tämä tutkimus avaa tähtitieteilijöille uusia mahdollisuuksia tutkia ja lisää ymmärrystämme maailmankaikkeuden mantereiden muodostumisesta. Tutkimalla planeettajärjestelmiä ja mantereen muodostumisen edellytyksiä tutkijat voivat etsiä asumiskelpoisia maailmoja omamme ulkopuolelta.

