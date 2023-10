Tähtien syntymäalueiden salaisuuksien paljastaminen: Vilkaisu Carina-sumuun

By

Tähtiä muodostavat sumut ovat aina kiehtoneet tähtitieteilijöitä, mutta niiden kiireinen luonne sekä kaasu- ja pölypilvien läsnäolo tekevät sisällä tapahtuvan toiminnan havainnoinnin vaikeaksi. Tekniikan edistymisen ansiosta tutkijaryhmä teki kuitenkin äskettäin uraauurtavia löytöjä Carina-sumusta käyttämällä Atacama Large Millimeter Array (ALMA) -järjestelmää.

Johti Ph.D. opiskelija Geovanni Cortes-Rangel Instituto de Radioastronomía y Astrophysícasta Meksikossa, tiimi keskitti huomionsa Carina-sumun pilareihin, alueeseen, joka tunnetaan intensiivisestä tähtien syntymisestä. Tällä alueella kaksi massiivista tähtijoukkoa, Trumpler 14 ja Trumpler 16, hallitsevat kohtausta ja lähettävät voimakasta ultraviolettisäteilyä.

Tutkimalla pylväiden sisällä olevista esineistä lähteviä molekyylien ulosvirtauksia tai suihkuja, tutkijat pystyivät saamaan käsityksen prosesseista, jotka tapahtuvat tässä tähtien syntymäpäiväkodissa. Tähtiklusterissa olevien kuumien O-tyypin tähtien säteily valaisee ja muotoilee pölyisiä pylväitä paljastaen prototähtien, protoplanetaaristen kiekkojen ja suihkujen läsnäolon. Nämä äärimmäiset ympäristöt tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia vastasyntyneiden tähtien muodostumista kaasun ja pölyn verhon takana.

Yksi tutkimuksen tärkeimmistä havainnoista oli äskettäin muodostuvien tähtien ympärillä olevien tähtien ympärillä olevien kiekkojen massojen sekä molekyylien ulosvirtausten tai suihkujen laajuuden mittaaminen. Ryhmä havaitsi, että näiden suihkujen lähteet ovat pieni- tai keskimassaisia ​​prototähtiä. Kun nämä vauvatähtiä muodostuvat, sisään putoava materiaali kuumenee ja sinkoutuu kaksinapaisessa virtauksessa prototähden pyörimisakselia pitkin. Törmäykset ympäröivän kaasun ja pölyn kanssa herättävät kaasuja sumuissa ja saavat ne syttymään.

Nämä suihkukoneet, jotka voivat saavuttaa satojen tuhansien kilometrien tunnissa nopeuden, tunnetaan Herbig-Haro-objekteina. Nämä esineet on nimetty tähtitieteilijöiden George Herbigin ja Guillermo Haron mukaan, jotka tutkivat niitä ensin laajasti, ja ne ovat olennaisia ​​osia tähtien syntymäprosessissa.

Analysoimalla ALMA-tietoja tutkijat tunnistivat useita kompakteja lähteitä, jotka lähettävät millimetriaallonpituista säteilyä, jotka tunnetaan Herbig-Haro-objekteina. He havaitsivat myös näihin esineisiin liittyviä hiilimonoksidin ulosvirtauksia. Yksi erityisen huomionarvoinen kohde on HH 666, jossa on kiertyneet suihkut, jotka ulottuvat yli 10 valovuoteen ja aiheuttavat suuria keulaiskuja osuessaan ympäröivään sumuun.

Carina-sumussa tehdyt löydöt tarjoavat tärkeitä näkemyksiä tähtien muodostumisesta sekä tähtien ympärillä olevien ja protoplanetaaristen levyjen kehityksestä. Infant-tähtien ulosvirtauksista aiheutuva valohöyrystys kuluttaa asteittain pilareita, mikä saattaa aiheuttaa niiden tuhoutumisen 100,000 XNUMX - miljoonan vuoden kuluessa. Tämän seurauksena paljastuneet tähtien ympärillä olevat levyt voivat muuttua protoplanetaarisiksi levyiksi, mikä asettaa alustan mahdolliselle planeetan muodostumiselle.

Tutkimus viittaa myös siihen, että ankarasta säteilyympäristöstä huolimatta alueelle voi jäädä riittävästi pölymassaa tukemaan planeettojen muodostumista. Tutkijat arvioivat, että materiaalia voi olla jäljellä 0.01–0.7 aurinkomassaa, mikä tarjoaa tarvittavat ainekset planeettojen syntymiseen.

Kun ymmärryksemme tähtien syntyalueista syvenee, saamme arvokkaita näkemyksiä maailmankaikkeuttamme muokkaavista prosesseista. Carina-sumu on edelleen kiehtova paikka tähtitieteilijöille, ja se tarjoaa kurkistuksen tähtien muodostumisen salaperäiseen maailmaan ja mahdollisiin planeettajärjestelmiin.

FAQ

Mitä ovat Herbig-Haron esineet?

Herbig-Haro-objektit ovat kirkkaita sumuja, joita löytyy suuremmista sumuista ja jotka liittyvät vastasyntyneisiin tähtiin. Ne muodostuvat, kun prototähtien kaasu- ja pölysuihkut törmäävät ympäröivään sumuun herättäen kaasut ja aiheuttaen niiden syttymisen.

Miten suihkukoneet vaikuttavat tähtien muodostumiseen?

Suihkuilla on merkittävä rooli tähtien muodostumisprosessissa. Kun prototähtiä muodostuu, sisään putoava materiaali kuumenee ja työntyy ulos kaksisuuntaisessa virtauksessa prototähden pyörimisakselia pitkin. Nämä suihkut törmäävät kaasun ja pölyn kanssa tähtien syntyalueella luoden shokkiaaltoja, jotka voivat laukaista tähtien muodostumisen lisää ja muokata ympäröivää ympäristöä.

Voivatko planeetat muodostua tähtien syntymäalueille?

Kyllä, planeettojen muodostuminen on mahdollista tähtien syntymäalueilla, kuten Carina-sumussa. Voimakkaasta säteilystä ja tähtien ympärillä olevien kiekkojen eroosiosta huolimatta pölymassaa voi olla jäljellä riittävästi tukemaan planeettojen muodostumista. Tutkimus viittaa siihen, että planeetat ovat saattaneet jo muodostua tai ovat muodostumassa aktiivisesti Carina-sumussa.