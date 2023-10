Suojeltujen puiden tutkiminen maanjäristysriskin ymmärtämiseksi Tyynenmeren luoteisosassa

US Geological Survey Earthquake Science Centerin ja Arizonan yliopiston tutkijat käyttävät säilyneitä puita Tyynenmeren luoteisosassa saadakseen käsityksen alueen maanjäristysriskistä. Tiimi keräsi puita, joiden uskottiin kuolleen valtavien maanjäristysten aikana Puget Soundin alueen murtumislinjoilta. Analysoimalla puiden renkaita he tunnistivat hiili-14-piikin vuosilta 774-75 jKr. Laskemalla eteenpäin puiden viimeiseen renkaaseen he päättivät, että puut kuolivat vuosien 923 ja 924 välillä. Tämä viittaa siihen, että molemmat virheet laukaisivat maanjäristyksiä samanaikaisesti, yhdistäen nämä kaksi vikaa ja osoittivat, että alueella on suurempi maanjäristysriski kuin aiemmin uskottiin.

Tämä tutkimus tarjoaa arvokkaita näkemyksiä Tyynenmeren luoteisen osan seismisestä toiminnasta ja auttaa tutkijoita ymmärtämään paremmin alueen siirtolinjoja ja maanjäristysriskiä. Tutkimalla geologisia tietueita tutkijat voivat kerätä tietoa menneistä maanjäristyksistä ja käyttää niitä ennustaakseen tulevia tapahtumia. Maanjäristysriskin ymmärtäminen on elintärkeää tehokkaiden pelastussuunnitelmien kehittämisessä ja kestävän infrastruktuurin rakentamisessa.

Lähde: US Geological Survey, University of Arizona

Hampaiden emalin uudelleenrakentaminen

Hammaskiille on kehon kovin tuottama aine, mutta kun se hajoaa, sitä ei tällä hetkellä voida korjata. Washingtonin yliopiston tutkijat ovat kuitenkin tehneet jännittävän löydön, joka voi mullistaa hampaiden korjaamisen. He ovat löytäneet tavan muuttaa kantasolut ameloblasteiksi, soluiksi, jotka vastaavat hammaskiilteen tuotannosta. Tämä stimuloi alkeellisen emalin tuotantoa, mikä voi mahdollisesti johtaa "elävien täytteiden" kehittymiseen, jotka korjaavat onteloita todellisella emalilla.

Tulevaisuudessa nämä havainnot voivat myös auttaa kasvattamaan laboratoriossa kasvatettuja hampaita, jotka voivat korvata kadonneet tai vakavasti vaurioituneet hampaat. Tämä tarjoaisi luonnollisemman ja pitkäkestoisemman ratkaisun perinteisiin hammasimplantiin tai proteeseihin verrattuna. Kyky uudistaa hammaskiillettä parantaisi merkittävästi hampaiden terveyttä ja monien ihmisten elämänlaatua.

Lähde: University of Washington

Rahaa kansalle

Rahan puute on yleisin asunnottomuuden syy. Tutkiakseen rahallisen avun vaikutusta asunnottomuuteen British Columbian yliopiston tutkijat suorittivat tutkimuksen, jossa he suorittivat 7,500 50 dollarin Kanadan dollarin kertaluonteisen ehdottoman käteissiirron XNUMX kodittomuuden kokeneelle henkilölle. Tutkimus osoitti, että käteissiirron vastaanottajat käyttivät enemmän välttämättömiin tarpeisiin, kuten ruokaan, vuokraan ja kuljetuksiin. Lisäksi he viettivät vuoden aikana vähemmän päiviä turvakodissa ja enemmän päiviä talliasunnossa.

Tämä tutkimus korostaa mahdollisia etuja suoran käteisen avun tarjoamisesta kodittomiksi kokeville henkilöille. Puuttumalla taustalla olevaan taloudelliseen epävakauteen on mahdollista parantaa henkilökohtaista hyvinvointia ja vähentää riippuvuutta tilapäissuojista. Lisätutkimusta tarvitaan erilaisten lähestymistapojen selvittämiseksi asunnottomuuden torjumiseksi ja tehokkaampien strategioiden kehittämiseksi merkityksellisen tuen tarjoamiseksi sitä tarvitseville.

Lähde: University of British Columbia

Postin nopeus ja äänestysprosentti

Postitse äänestämisestä on tullut yhä suositumpaa, etenkin Oregonin ja Washingtonin kaltaisissa osavaltioissa, joissa asukkaiden on helpompi äänestää. Washingtonin osavaltion yliopiston tutkija tutki, kuinka paikallisen postipalvelun nopeus voi vaikuttaa äänestysaktiivisuuteen erityisesti osavaltioissa, joissa äänestyslaki on tiukempi. Tutkimuksessa todettiin, että tehokas paikallinen posti lisää yksityishenkilöiden todennäköisyyttä äänestää erityisesti tiukempien äänestyssääntöjen alueilla.

Tulokset korostavat tehokkaan postinjakelujärjestelmän tärkeyttä sen varmistamisessa, että äänestysliput saapuvat ajoissa ja ne voidaan laskea. Kun postitse äänestäminen yleistyy, on ratkaisevan tärkeää puuttua kaikkiin esteisiin, jotka voivat estää yksilöitä osallistumasta demokraattiseen prosessiin. Postipalvelujen tehostaminen ja äänestysprosessin tehostaminen voivat auttaa lisäämään äänestysaktiivisuutta ja varmistamaan, että kaikkien ääni kuuluu.

Lähde: Washington State University

Tyynenmeren luoteisosan säänäkymät

Portland State Universityn tutkijat ovat käyttäneet tietokonemalleja ja koneoppimista ennustaakseen tulevia sääkuvioita Tyynenmeren luoteisosassa nykyisen ilmaston lämpenemisen liikeradalla. Yllättäen tutkijat havaitsivat, että paikalliseen säähän vaikuttavien suurempien ilmakehän kiertokulujen ei odoteta muuttuvan merkittävästi etenkään talvella. Tämä tarkoittaa, että alueella kokemissamme sääkuvioissa ei välttämättä tapahdu merkittäviä muutoksia planeetan lämpenemisestä huolimatta.

On kuitenkin tärkeää huomata, että tässä tutkimuksessa keskitytään suurempiin sääkuvioihin ja paikallisia vaikutuksia, kuten lämpöaallot, myrskyt ja äärimmäiset sääilmiöt, voivat silti esiintyä tulevaisuudessa useammin ilmastonmuutoksen vuoksi. Ilmastonmuutoksen mahdollisten vaikutusten ymmärtäminen alueellisiin sääilmiöihin on olennaista kehitettäessä strategioita ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseksi.

Lähde: Portland State University