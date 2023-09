Asteroidinäytteen paluu: NASAn OSIRIS-REx-tehtävä valmistautuu maan laskeutumiseen

By

Seitsemän vuoden avaruusmatkan jälkeen NASAn OSIRIS-REx-avaruusalus laskeutuu maan päälle tänä viikonloppuna kuljettaen arvokasta näyteasteroidi Bennusta. Tehtävän päätutkija Dante Lauretta ilmaisi huolensa törmäyslaskun mahdollisuudesta, mutta vakuutti, että ryhmällä on varasuunnitelma.

OSIRIS-REx teki historiaa vuonna 2020, kun siitä tuli ensimmäinen avaruusalus, joka vieraili Maan lähellä sijaitsevalla asteroidilla Bennu. Saman vuoden lokakuussa se keräsi onnistuneesti näytteitä koskettamalla ja menemällä. Nyt avaruusalus on tehtävänsä viimeisessä vaiheessa, ja paluukapselin odotetaan laskeutuvan kevyesti Utahin autiomaahan sunnuntaiaamuna.

Palautustiimi on kuitenkin varautunut odottamattomiin tuloksiin. He ovat harjoitelleet erilaisia ​​skenaarioita varmistaakseen näytteen säilymisen laskeutumispoikkeaman sattuessa. Jos törmäys tapahtuu, näyte viedään puhtaaseen tilaan kontaminoitumisen minimoimiseksi. Tarvittaessa paikan päällä on myös valmiita tarvikkeita.

Toipumiskäytäntö on jatkunut vuosia ja huipentui hiljattain simulaatioihin Utahissa. Tiimi on ajoittanut itsensä nähdäkseen, kuinka nopeasti he voivat noutaa näytteen ja tuoda sen takaisin laboratorioon käsittelyä varten. Aikaisemmista asteroidinäytteiden palautustehtävistä, kuten NASAn Genesis- ja Stardust-tehtävistä, saadut opetukset ovat antaneet tietoa OSIRIS-RExin menettelyistä ja suunnittelusta.

Tulevina vuosina tutkijat analysoivat OSIRIS-RExin palauttamia näytteitä saadakseen käsityksen varhaisesta aurinkokunnasta ja planeettojen muodostumisesta. Sillä välin avaruusalus jatkaa tehtäväänsä tutkia toista maapalloa lähellä olevaa asteroidia, Apophis, vuonna 2029.

