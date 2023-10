Tutkijat löytävät salaperäisiä Jupiterin kokoisia esineitä Orionin sumussa

By

Euroopan avaruusjärjestön (ESA) tutkijat ovat tehneet uraauurtavan löydön NASAn James Webb -avaruusteleskoopin avulla. He ovat löytäneet Jupiterin kokoisia esineitä kelluvan vapaasti Orion-sumusta, mikä haastaa ymmärryksemme tähtien ja planeettojen muodostumisesta. Nämä esineet, jotka tunnetaan nimellä JuMBO (Jupiter Mass Binary Objects), eivät ole tähtiä tai planeettoja, vaan jotain aivan uutta.

JuMBO:iden löytö Orionin sumussa on herättänyt kysymyksiä aiemmin pidetyistä uskomuksista. Tiedemiehet olivat luulleet, että sumut, jotka ovat valtavia kaasu- ja pölypilviä, joissa tähdet syntyvät, eivät voi luoda planeetan kokoisia esineitä yksinään. Tämä uusi havainto kuitenkin viittaa toisin.

Vielä hämmentävämpää on, että JuMBOt muodostetaan pareittain eikä yksittäin. Tämä ilmiö on vastoin nykyistä ymmärrystämme planeetan ja tähtien muodostumisesta. Tutkimukseen osallistunut ESA-tutkija Samuel Pearson kommentoi: "Jotain on vialla ymmärryksessämme planeetan muodostumisesta, tähtien muodostumisesta - tai molemmista. Niitä ei pitäisi olla olemassa."

JuMBOt eivät ole riittävän suuria luokiteltavaksi tähdiksi, ja koska ne eivät pyöri tähden ympärillä, ne eivät myöskään sovi planeetan määritelmään. Professori Mark McCaughrean, ESAn vanhempi neuvonantaja, käytti analogiaa chihuahua-massalemmikistä, joka ei ole chihuahua vaan kissa, korostaen näiden esineiden luokittelun vaikeutta.

Vaikka JuMBOt voivat näyttää samanlaisilta kuin planeetat, ne eroavat toisistaan ​​merkittävillä tavoilla. Ne ovat noin miljoona vuotta vanhoja, joten ne ovat suhteellisen nuoria muihin taivaankappaleisiin verrattuna. Toisin kuin planeetat, JuMBOt jäähtyvät ja jäätyvät nopeasti, koska niiltä puuttuu energialähde tasaisen lämpötilan ylläpitämiseksi. Lisäksi ne koostuvat pääasiassa kaasusta, mikä tekee niistä kestämättömiä.

Tutkijat ovat ehdottaneet useita hypoteeseja selittääkseen JuMBO:n alkuperän. Erään teorian mukaan ne ovat saattaneet muodostua sumun harvemmin asutuille alueille, joille oikeat tähdet eivät voineet kehittyä. Toinen hypoteesi on, että niiden oli alun perin tarkoitus kiertää tähtiä planeetoina, mutta sitten ne karkotettiin tuntemattomista syistä. Jälkimmäistä selitystä suositaan tällä hetkellä, vaikka mekanismi, jolla esineparit poistuvat yhdessä, on edelleen mysteeri.

JuMBO:iden löytö Orionin sumussa on hämmästyttänyt tähtitieteilijät, ja jotkut kutsuvat sitä ennennäkemättömäksi. Kyky tarkkailla näitä Jupiterin kokoisia esineitä pareittain haastaa olemassa olevat tieteelliset mallit. On mahdollista, että aiemmat kaukoputket eivät olleet tarpeeksi tehokkaita havaitsemaan niitä tähän asti.

Orionin sumu on pitkään ollut tieteellisen mielenkiinnon kohteena. Se sijaitsee 1,350 XNUMX valovuoden päässä Maasta ja tarjoaa oivalluksia tähtien ja muiden taivaankappaleiden muodostumiseen ja varhaiseen kehitykseen. Sen näkyvyys paljaalla silmällä utuisena merkkinä Orionin tähdistön pohjassa on kiehtonut tähtitieteilijöitä ja tähtitieteilijöitä vuosisatojen ajan.

