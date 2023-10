By

4. toukokuuta 2022 NASAn InSight-laskeutuja teki uraauurtavan löydön Marsissa. Se havaitsi 4.7 magnitudin järistyksen hämmästyttävältä 2,000 1222 kilometrin etäisyydeltä. Tämä tapahtuma, joka tunnetaan nimellä SXNUMXa, oli suurin järistys, joka on koskaan tallennettu Punaisella planeetalla, samoin kuin millään muulla planeetalla Maan lisäksi.

Vaikka 4.7 magnitudi ei ehkä ole merkittävä Maan standardien mukaan, se oli silti vaikuttava saavutus, kun otetaan huomioon, että Marsissa ei ole törmääviä tektonisia levyjä. Tiedemiehet uskoivat alun perin, että järistys johtui meteoriitin törmäyksestä, koska se osoitti samanlaisia ​​ominaisuuksia kuin pienemmät meteoriitin törmäykset laukaisevat maanjäristykset. Uusien kraattereiden tai törmäysmerkkien puuttuminen sai heidät kuitenkin etsimään vaihtoehtoisia selityksiä.

Analysoituaan NASAn, Euroopan avaruusjärjestön, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien avaruusjärjestön, Intian avaruustutkimusorganisaation ja Kiinan kansallisen avaruushallinnon toimittamien tietojen eri satelliiteista tutkijat ehdottivat uutta teoriaa. He olettivat, että järistys oli seurausta tektonisista voimista, jotka vaikuttivat Marsin yksiosaiseen kuoreen.

Toisin kuin Maa, jolla on useita tektonisia levyjä, Marsin kuori on yksi kokonaisuus. Siitä huolimatta se on alttiina sisäisille geologisille voimille, mukaan lukien jäähtyminen ja kutistuminen, mikä voi aiheuttaa stressiä planeetan kuoressa. Tämän jännityksen vapautuminen todennäköisesti laukaisi seismisen aktiivisuuden, joka havaittiin S1222a-järistyksen aikana.

Vaikka näiden jännitysten esiintymisen tarkat syyt ovat edelleen tuntemattomia, S1222a:n löytö on merkittävästi lisännyt ymmärrystämme Marsin seismisestä aktiivisuudesta. Constantinos Charalambous, tutkimuksen toinen kirjoittaja, ilmaisi optimisminsa Marsin tektonisten prosessien purkamisesta edelleen.

NASAn pyrkiessä lähettämään ihmisiä Marsiin, näiden jännitysten esiintymispaikkojen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää mahdollisten tulevien tukikohtien sopivien paikkojen määrittämisessä. Marsiin vuonna 2018 laskeutuneella InSight-laskeutujalla oli tärkeä rooli Marsin kuoresta, vaipasta ja ytimestä tiedon keräämisessä. Ennen kuin virta loppui, InSight-tehtävä tallensi noin 1,300 1222 maanjäristystä, mukaan lukien merkittävä SXNUMXa-tapahtuma.

Tämän ennennäkemättömän järistyksen havaitseminen vahvistaa InSight-tiimin ennen tehtävää tekemien ennusteiden tarkkuuden. Se tarjoaa korvaamattomia näkemyksiä Marsin seismisestä aktiivisuudesta ja tektonisista prosesseista ja tuo tutkijat askeleen lähemmäksi tämän kiehtovan planeetan ymmärtämistä.

