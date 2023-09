Uusi rotu kuuhun: Kuutalouden perustaminen

Uusi kiinnostus Kuuta kohtaan ei johdu enää kylmän sodan kilpailuista, vaan pikemminkin halusta saavuttaa pitkäaikainen läsnäolo sen pinnalla. Maat ja yksityiset tahot pyrkivät nyt hankkimaan kuun resursseja ja hyödyntämään kasvavia kaupallisia etuja avaruudessa. Tämä merkitsee siirtymistä kansojen välisestä kilpailusta lippujen istuttamisesta Kuuhun maratoniin kohti kuutalouden kehittämistä.

Intia, Venäjä, Japani ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat ovat niitä maita, jotka suunnittelevat lähitulevaisuudessa Kuu-matkoja. Näiden tehtävien tarkoituksena on tutkia Kuuta, tutkia sen resursseja ja mahdollisesti tasoittaa tietä ihmisasutuksen perustamiselle. Houstonilainen Intuitive Machines suunnittelee myös kaupallista avaruusalusoperaatiota Kuuhun.

Erityisesti Kiina on edistänyt kuuohjelmaansa aggressiivisesti. Siitä tuli kolmas maa, joka laskeutui Kuuhun vuonna 2013, ja on sittemmin edistynyt merkittävästi, mukaan lukien laskeutuminen Kuun toiselle puolelle ja kuunäytteiden palauttaminen Maahan. Kiina aikoo laskea astronautit Kuuhun vuoteen 2030 mennessä ja rakentaa pysyvän tukikohdan. Se tekee myös yhteistyötä Venäjän kanssa International Lunar Research Station Moon -tukikohtaprojektissa.

Vaikka Kiina saattaa olla muita maita edistyneempi avaruusohjelmassaan, Yhdysvallat on edelleen merkittävässä asemassa. Yhdysvaltain avaruusteollisuus on kuitenkin haasteiden edessä. Yhdysvaltain talousanalyysitoimiston tiedot paljastavat, että avaruussektorin osuus Yhdysvaltain taloudesta on pienenemässä. Huolimatta lisääntyneestä huomiosta ja yksityisten yritysten osallistumisesta avaruusteollisuuden kasvu on hitaampaa kuin muut talouden sektorit.

Kun uusi kilpa Kuuhun etenee, jää nähtäväksi, pystyykö Kiina kunnianhimoisella kuuohjelmallaan ja kasvavalla kyvyllään haastamaan Yhdysvaltojen dominoivan aseman avaruudessa. Yhdysvaltain hallituksen ehdottama budjetti NASAlle vuodelle 2024 kuvastaa varojen kiristämistä, mikä herättää kysymyksiä maan sitoutumisesta avaruustutkimukseen.

Kaiken kaikkiaan kilpailu Kuuhun on kehittynyt kansallisen ylpeyden ja kilpailun ulkopuolelle. Nyt se pyörii kuun talouden perustamisen ja Kuun tarjoamien resurssien ja kaupallisten mahdollisuuksien hyödyntämisen ympärillä. Tämän kilpailun tulokset voivat muuttaa käsityksemme avaruudesta ja tasoittaa tietä uusille tutkimusrajoille.

