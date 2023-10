NASAn miehitettyyn kuutehtävään tarkoitettu raketti kohtaa hitsausongelmia

By

NASAn tuleva miehitetty kuu-tehtävä, Artemis 2, kohtaa tuotantoongelmia Space Launch System (SLS) -raketin ydinvaiheessa. Ydinvaihe, jota kootaan parhaillaan NASAn Marshall Space Flight Centerissä Alabamassa, on kohdannut "hitsausongelmia" valmistusprosessin aikana. Artemis 2:n käynnistysaikataulussa ei kuitenkaan ole odotettavissa viivästyksiä tämän ongelman vuoksi.

SLS-nestehappisäiliön takakuvun hitsausongelma on jatkunut useiden viime kuukausien ajan. NASAn viranomaiset eivät ole antaneet tarkkoja yksityiskohtia ongelman luonteesta, mutta he ovat edelleen optimistisia, että ydinvaihe saadaan päätökseen aikataulussa. Aiemmin vuonna toimitusketjuun liittyvät ongelmat olivat aiheuttaneet viiveitä tuotantoprosessissa.

Hitsausongelmista huolimatta etenemistä tapahtuu tehtävän muissa osissa. Kaikki neljä ydinvaiheen RS-25-moottoria on asennettu onnistuneesti, ja työt ovat käynnissä moottoreiden kiinnittämiseksi näyttämölle sekä propulsio- ja sähköjärjestelmien integroimiseksi. Kokoonpanoryhmä, joka koostuu Boeingin ja Aerojet Rocketdynen jäsenistä, odottaa myös nestemäisen happisäiliön valmistumista, joka on Artemis 2:n viimeinen suuri rakenne, joka on vielä koottava.

Ydinvaiheen lisäksi työstetään kiinteitä rakettivahvistimia, astronautit kuljettavaa Orion-avaruusalusta sekä astronautien ja maaryhmien koulutusta. Vaikka Artemis 2 on Artemis-ohjelman toinen tehtävä, onnistuneen miehittämättömän Artemis 1 -tehtävän jälkeen NASA on ilmaissut huolensa siitä, että SpaceX:n Starship-laskeutumisjärjestelmä ei ehkä ole valmis ajoissa suunniteltua Artemis 3 -tehtävää varten, jonka tavoitteena on laskea ihmisiä kuu vuonna 2025 tai 2026.

