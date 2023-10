James Webb -avaruusteleskooppi vangitsee upean lähikuvan NGC 6822:sta

By

James Webbin avaruusteleskooppi, kaikkien aikojen tehokkain avaruusteleskooppi, on äskettäin ottanut upean lähikuvan meitä lähimmästä galaksista, NGC 6822:sta. NGC 6822, joka tunnetaan myös nimellä Barnardin galaksi, on osa paikallista galaksiryhmäämme ja on vain noin 1.5 miljoonan valovuoden päässä. Webb-teleskoopin jääkylmien infrapunainstrumenttien ja tehokkaan peilin ansiosta se voi vangita uskomattomia yksityiskohtia tässä galaktisessa lähikuvassa.

Webb-teleskoopin ottamassa kuvassa lähes jokainen piste tai piste edustaa tähteä. Kirkkaimmat tähdet näkyvät syaanina tai vaaleansinisenä, kun taas kauempana olevat tähdet näkyvät lämpiminä väreinä, kuten oranssina, keltaisena ja punaisena. Lisäksi suuri tähtijoukko, jota kutsutaan "pallomaiseksi klusteriksi", voidaan nähdä kirkkaan sinisenä pallona kuvan vasemmassa keskellä. Tarkemmin katsottuna näkyy myös pieniä galakseja tähtikentän kaukaisella taustalla.

Toisin kuin Linnunrata-galaksimme, joka on käsivarreinen spiraaligalaksi, NGC 6822 on epäsäännöllinen kääpiögalaksi, joka voi ottaa ainutlaatuisia muotoja. Kuvassa se muistuttaa epäsäännöllistä kuplaa, joka koostuu miljoonista tähdistä.

James Webb -avaruusteleskoopin suunnittelu ja ominaisuudet mahdollistavat sen, että se voi tutkia kosmoksen syvimpiä kulmia ja antaa näkemyksiä varhaisesta universumista. Yli 21 jalkaa leveän jättiläispeilinsä ansiosta Webb-teleskooppi voi siepata enemmän valoa ja tarkkailla kaukaisia, muinaisia ​​esineitä, jotka muodostuivat miljardeja vuosia sitten. Sen pääpaino on infrapunavalossa, jonka avulla se näkee paljon enemmän maailmankaikkeudesta kuin Hubblen kaltaiset kaukoputket. Infrapunavalo voi tunkeutua kosmisiin pilviin tehokkaammin ja paljastaa piilotettuja esineitä ja yksityiskohtia.

Webb-teleskoopin erikoislaitteet, kuten spektrometrit, avaavat myös uusia mahdollisuuksia galaksissamme olevien eksoplaneettojen tutkimiseen. Nämä laitteet voivat analysoida kaukaisten eksoplaneettojen ilmakehää ja tunnistaa erilaisten molekyylien, kuten veden, hiilidioksidin ja metaanin, läsnäolon. Tutkimalla erilaisia ​​eksoplaneettoja, tutkijat toivovat saavansa syvemmän ymmärryksen näistä kaukaisista maailmoista ja mahdollisesti tehdä uraauurtavia löytöjä.

James Webb -avaruusteleskooppi edustaa merkittävää harppausta avaruustutkimuksessa ja lupaa mullistaa ymmärryksemme maailmankaikkeudesta ja sen mysteereistä.

Lähteet:

– Euroopan avaruusjärjestö (ESA)

– NASA

– Kanadan avaruusjärjestö (CSA)

– Mashable