Uudet kuvat James Webb -teleskoopista valaisevat galaktisen keskuksen

Henkeäsalpaavien kuvien ottamisesta tunnettu James Webb -teleskooppi on jälleen kerran tarjonnut kurkistuksen avaruuden ihmeisiin. Tällä kertaa sen katse osui Linnunradan galaksin keskustaan ​​paljastaen ennennäkemättömiä yksityiskohtia kosmisesta naapurustostamme. Teleskooppi keskittyy Jousimies C:hen, tähtien muodostusalueeseen, joka sijaitsee noin 300 valovuoden päässä Jousimies A:sta (galaksin supermassiivinen musta aukko) ja 25,000 XNUMX valovuoden päässä Maasta. Teleskooppi on näyttänyt ympäristömme tiheimmän osan.

Tässä lumoavassa kuvakokoelmassa James Webb -teleskooppi paljastaa alueella yli 500,000 XNUMX tähteä ja prototähtien ryhmää. Nämä prototähdet, jotka ovat edelleen muodostumisprosessissa ja keräävät massaa, myötävaikuttavat kunnioitusta herättävään kaaospilveen, joka luonnehtii galaktista keskustaa. Vertailun vuoksi oma avaruusalueemme näyttää merkittävästi harvalta.

Havaintoryhmän kanssa yhteistyötä tehneen Virginian yliopiston professorin Jonathan Tanin mukaan galaktinen keskus edustaa Linnunradan äärimmäisintä ympäristöä. Tähän asti tästä poikkeuksellisesta alueesta kerätyistä tiedoista puuttui Webb-teleskoopin saavuttama resoluutio ja herkkyys.

Hubbubin ytimessä on valtava prototähti, joka ylittää aurinkomme painossaan yli 30 kertaa. Mielenkiintoista on, että tämä valtava aurinkoobjekti kätkee valoa sen takana olevilta tähdiltä, ​​mikä saa alueen näyttämään vähemmän asutulta kuin se todellisuudessa on. Tämän seurauksena havaitsemamme on konservatiivinen arvio tässä tähtitieteellisessä metropolissa asuvasta todellisesta väkijoukosta. Ajattele sitä tilan Times Squarena, vaikka ilman Guy Fieri -ravintolaa – toistaiseksi.

Nämä kiehtovat kuvat antavat tutkijoille mahdollisuuden kohdistaa nykyiset tähtien muodostumisen teoriat tähän mennessä tiukimpiin testiin. Webb-teleskoopin NIRCam (Near-Infrared Camera) -instrumentti otti laajamittaisen emissiokuvan ionisoidusta vedystä, joka on kuvattu sinisinä sävyinä kuvien alapuolella. Tämä voi johtua nuorten ja massiivisten tähtien vapauttamista energeettisistä fotoneista. Yllättäen alueen pelkkä laajuus sai tutkijat epävarmaksi, mikä vaati lisätutkimuksia.

Havaintoryhmää johtanut Samuel Crowe korosti, että näiden kuvien mahdollistama tutkimus, sekä olemassa oleva että tulossa oleva, parantaa suuresti ymmärrystämme massiivisista tähdistä. Niiden luonteen purkaminen on kuin sukeltamista universumin merkittävän osan alkuperätarinaan.

James Webb -teleskooppi on häikäisenyt meidät jatkuvasti upeilla kuvillaan, aina Neitsyen tähtikuvion tähtien syntymän todistamisesta veden läsnäolon vangitsemiseen pääasteroidivyön komeetan ympärillä. Jokainen uusi ilmoitus ruokkii uteliaisuuttamme kosmosta kohtaan ja muistuttaa meitä tutkimista odottavista valtavista ihmeistä. Onneksi internet varmistaa, etteivät nämä poikkeukselliset kokemukset katoa kuin kyyneleet sateessa. James Webb -teleskoopin ollessa edelleen toiminnassa voimme jatkaa universumin salaisuuksien paljastamista.