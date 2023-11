Kaaoksen tutkiminen: James Webbin avaruusteleskoopin uusia löytöjä

By

James Webb -avaruusteleskooppi on äskettäin ottanut upean kuvan, joka tarjoaa välähdyksen Linnunrata-galaksimme kaoottiseen keskustaan. NASAn mukaan tässä kuvassa näkyy Jousimies C, tähtien muodostusalue, joka sijaitsee noin 300 valovuoden päässä Jousimies A:sta, Linnunradan keskeisestä supermassiivisesta mustasta aukosta. Tästä kuvasta todella erikoisen tekee se, että se paljastaa ennennäkemättömiä ominaisuuksia ja yksityiskohtia Webb-teleskoopin edistyneiden ominaisuuksien ansiosta.

Tässä kuvassa on näkyvissä noin 500,000 30 tähteä, joista yksi tähti varastaa valokeilan. Tähtitieteilijöiden huomion on kiinnittänyt vauvatähti, joka tunnetaan prototähdenä. Tämä prototähti on massiivinen, ja se painaa yli XNUMX kertaa aurinkomme massaa. Kuvassa korostuu myös prototähtien ryhmä, jotka lähettävät kokkoa muistuttavia hehkuvia ulosvirtauksia tiheän infrapuna-tumman pilven pohjassa. Näitä prototähtiä ympäröivät myrskyisät, magnetisoidut kaasupilvet, mikä saa ne iskemään ympäröivään kaasuun voimakkaillaan tuuleillaan, suihkuillaan ja säteilyllään.

Toinen huomionarvoinen löytö tässä kuvassa on ionisoituneen vetykaasun näkymätön alue. Tämä ionisoitu kaasu kietoutuu tiheän pölypilven ympärille luoden kiehtovia neulamaisia ​​rakenteita, jotka näyttävät olevan kaoottisesti suuntautuneita eri suuntiin. Havaintoryhmän päätutkija Samuel Crowe aikoo syventyä näiden rakenteiden tutkimiseen tulevassa tutkimuksessa.

Tarkkailemalla tätä avaruusaluetta tutkijat toivovat saavansa arvokkaita näkemyksiä tähtien muodostumisprosesseista. Linnunradan galaktinen keskus esittelee äärimmäisen ympäristön, jonka avulla tähtitieteilijät voivat testata ja jalostaa nykyisiä tähtien muodostumisen teorioita. James Webb -avaruusteleskooppi tarjoaa ennennäkemätöntä tietoa tähtien syntymästä ja kehityksestä ja tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden selvittää universumimme alkuperätarina.

FAQ:

K: Mikä on prototähti?

V: Prototähti on nuori, kehittyvä tähti muodostumisensa alkuvaiheessa.

K: Mitä ovat ulosvirtaukset tähtien muodostumisessa?

V: Ulosvirtaukset ovat voimakkaita kaasu- ja pölyvirtoja, joita nuoret tähdet lähettävät. Niillä on ratkaiseva rooli ympäröivän ympäristön muokkaamisessa ja ne voivat vaikuttaa uusien tähtien muodostumiseen.

K: Mikä on ionisoitu vetykaasu?

V: Ionisoitu vetykaasu viittaa vetyatomeihin, jotka ovat menettäneet elektroneja ja varautuneet. Ionisoidun kaasun läsnäolo liittyy usein aktiivisen tähtien muodostumisen alueisiin.

K: Kuinka kaukana galaktinen keskus on Maasta?

V: Galaktinen keskus, jota James Webb -avaruusteleskooppi tarkkailee, on noin 25,000 XNUMX valovuoden päässä Maasta.

Lähteet:

– NASA: https://www.nasa.gov/

– Virginian yliopiston tähtitieteen laitos: https://astronomy.as.virginia.edu/