Uusi tutkimus paljastaa hämmästyttävän nopean suihkuvirran Jupiterilla

James Webbin avaruusteleskooppia ja NASAn Hubble-avaruusteleskooppia käyttävät tutkijat ovat tehneet uraauurtavan löydön jättiläisplaneetalla Jupiterilla. Äskettäin Nature Astronomy -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa kerrotaan nopean suihkuvirran tunnistamisesta Jupiterin alemmassa stratosfäärissä. Tämä päiväntasaajan lähellä sijaitseva suihkuvirta kattaa yli 3,000 mailia ja saavuttaa uskomattoman 320 mailia tunnissa tuulen nopeuden. Perspektiivistä katsottuna nämä tuulet ovat kaksi kertaa nopeampia kuin ne, jotka löytyvät luokan 5 hurrikaanista maan päällä.

Tämän nopean suihkuvirran paljastaminen on saattanut tutkijat hämmästymään. Aikaisemmin utuisena ja epäselvänä pidetty James Webb -avaruusteleskooppi on tarjonnut ennennäkemättömän selkeyden, minkä ansiosta tutkijat voivat seurata tämän myrskyisän ilmakehän ilmiön teräviä piirteitä Jupiterin pyöriessä nopeasti.

Jupiterilla, Maan valtavalla naapurilla, on kerroksellinen ilmakehä, joka on samanlainen kuin omalla planeetallamme, vaikka sen koostumus ja sää vaihtelevat merkittävästi. Aiemmissa tehtävissä ja havainnoissa on pyritty purkamaan Jupiterin monimutkainen ilmakehän dynamiikka, mukaan lukien kuuluisa Great Red Spot ja ammoniakkia sisältävät pilvet.

James Webbin avaruusteleskoopin erottaa sen kyky tutkia Jupiterin ilmakehän korkeammalla sijaitsevia kerroksia, jotka sijaitsevat 15–30 mailia planeetan pilvipeiteen yläpuolella. Tämä ainutlaatuinen näkökulma on paljastanut vaikeaselkoisia yksityiskohtia ja tarjonnut uusia näkemyksiä kaasujättiläisen renkaista, satelliiteista ja ilmakehästä.

Suurinopeuksisen suihkuvirran löytäminen mahdollisti James Webbin avaruusteleskoopin ja Hubble-avaruusteleskoopin yhteistyön ansiosta. Edellinen keskittyi pienempiin pilviominaisuuksiin, kun taas jälkimmäinen syventyi päiväntasaajan myrskyjärjestelmiin. Yhdistämällä havaintojaan tutkijat saivat kattavan käsityksen Jupiterin monimutkaisesta ilmakehän dynamiikasta ja myrskypilvien kolmiulotteisesta rakenteesta.

Näiden kahden suuren avaruusteleskoopin vertailu auttaa myös ymmärtämään, kuinka tuulen nopeudet Jupiterilla muuttuvat korkeuden mukaan ja synnyttävät tuulen leikkausta. Tutkimukseen osallistuvat tutkijat odottavat, että tämän äskettäin löydetyn suihkuvirran voimakkuus saattaa vaihdella huomattavasti seuraavien muutaman vuoden aikana, mikä saattaa tarjota lisätietoa Jupiterin värähtelevästä stratosfäärikuviosta.

Tämä uraauurtava löytö on merkittävä virstanpylväs Jupiterin ilmakehän dynamiikan ymmärtämisessä ja korostaa James Webbin avaruusteleskoopin uskomattomia kykyjä aurinkokuntamme kunnioitusta herättävien taivaankappaleiden mysteerien selvittämisessä.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

K: Mikä James Webb -avaruusteleskooppi on?



V: James Webb -avaruusteleskooppi on suuri, avaruudessa sijaitseva observatorio, joka on tarkoitus laukaista vuoden 2021 lopulla. Se on suunniteltu tutkimaan maailmankaikkeutta infrapunavalossa ja tarjoamaan ennennäkemättömiä näkemyksiä taivaan esineistä ja ilmiöistä.

K: Mihin äskettäin Jupiteria koskeva tutkimus keskittyi?



V: Äskettäisessä tutkimuksessa käytettiin James Webbin avaruusteleskooppia ja NASAn Hubble-avaruusteleskooppia tunnistamaan ja tutkimaan nopeaa suihkuvirtaa Jupiterin alemmassa stratosfäärissä.

K: Mikä tekee tästä löydöstä ainutlaatuisen?



V: Suurinopeuksisen suihkuvirran löytäminen Jupiterista on merkittävä, koska se oli aiemmin näkymätön ja tarjoaa arvokasta tietoa Jupiterin myrskyisestä ilmakehästä.

K: Kuinka nopeasti tuulet ovat nopeassa suihkussa?



V: Jupiterin nopean suihkuvirran tuulet saavuttavat noin 320 mailia tunnissa, mikä on kaksi kertaa nopeampi kuin luokan 5 hurrikaanissa maan päällä.

K: Miten James Webb -avaruusteleskooppi ja Hubble-avaruusteleskooppi vaikuttivat tutkimukseen?



V: James Webb -avaruusteleskooppi keskittyi pienempiin pilviominaisuuksiin, kun taas Hubble-avaruusteleskooppi tarkkaili Jupiterin päiväntasaajan myrskyjärjestelmiä. Yhdistämällä havaintojaan tutkijat saivat kattavan käsityksen Jupiterin ilmakehän dynamiikasta.