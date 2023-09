Tutkimus paljastaa, milloin ensimmäiset eksokontinentit ovat saattaneet muodostua

Tähtitieteen professori Jane Greaves Cardiffin yliopistosta on tehnyt tutkimusta selvittääkseen, milloin ensimmäiset eksokontinentit tai maanosat muilla planeetoilla ovat saattaneet muodostua. Tutkimus, jonka otsikko on "Milloin olivat ensimmäiset eksokontinentit?" ja julkaistu American Astronomical Societyn Research Notes -julkaisussa, tavoitteena on parantaa asumiskelpoisten maailmojen etsintää tunnistamalla paikat, joissa levytektonisia kiviplaneettoja löytyy todennäköisemmin.

Vaikka levytektoniikka ei välttämättä ole välttämätöntä elämän alkamiselle, sillä on ratkaiseva rooli planeetan asuttavuuden ylläpitämisessä ajan mittaan. Levytektoniikka auttaa säätelemään planeetan lämpötilaa ja vapauttamaan lämpöä sen ytimestä, mikä on tärkeää suojaavan magnetosfäärin ylläpitämiselle ja asuttavalla vyöhykkeellä pysymiselle.

Greaves keskittyi korrelaatioon planeetan ytimen lämmöntuotannon ja levytektoniikan välillä. Planeetan ytimen lämpöä tuottavat radioaktiiviset alkuaineet, kuten uraani, torium ja kalium. Nämä elementit muodostuvat neutronitähtien törmäyksissä ja supernovaräjähdyksissä.

Selvittääkseen, millä tähdillä on todennäköisemmin planeettoja, joilla on levytektoniikka ja maanosat, Greaves analysoi tietoja eri alkuaineiden tähtien määrästä ja yhdisti sen tähtien ikään. Hän luokitteli tähdet kahteen ryhmään: ohutlevytähdet, jotka ovat nuorempia ja joilla on korkeampi metallipitoisuus, ja paksulevyiset tähdet, jotka ovat vanhempia ja joilla on pienempi metallipitoisuus.

Tutkimuksessa havaittiin, että maanosien esiintyminen maan päällä edustaa karkeasti mediaaniarvoa verrattuna muihin planeetoihin. Mannerten muodostuminen maapallolla alkoi noin 3 miljardia vuotta sitten, kun taas näytteen ohutlevytähdet osoittivat mantereiden ilmestymistä ensimmäistä kertaa 2 miljardia vuotta ennen maapalloa ja paksulevytähdet osoittivat mantereiden ilmestymistä vielä aikaisemmin, noin 4–5 miljardia vuotta ennen Maan syntyä. .

Tutkimus osoitti myös yhteyden mantereiden esiintymisen ja tähtien rauta-vetysuhteen (Fe/H) välillä. Planeetoilla, joiden Fe/H-suhde on pienempi, maanosat muodostuvat todennäköisemmin aikaisemmin.

Greaves ehdottaa, että tähdet, joiden metallipitoisuus on aurinkoa pienempi, voisivat olla lupaavia kohteita etsittäessä asuttavia eksoplaneettoja maanosien kanssa. Nämä planeetat ovat saattaneet kehittää kehittyneitä elämänmuotoja aikaisemmin kuin Maa.

Tutkimuksessa todetaan, että kivisten eksoplaneettojen löytäminen pitkäikäisten mantereiden kanssa on erittäin lupaavaa. Radiogeeniseen lämpenemiseen vaikuttavien isotooppien, kuten toriumin ja kaliumin, runsauden tutkiminen voisi paljastaa lisää järjestelmiä, joissa maaperäinen elämä on voinut olla ennen elämää maapallolla.

Kaiken kaikkiaan tämä tutkimus laajentaa ymmärrystämme aurinkokuntamme ulkopuolisten planeettojen muodostumisesta ja asuttavuudesta ja tarjoaa arvokkaita oivalluksia tulevaa planeettatutkimusta varten.