Uusi tutkimus ehdottaa pienen ikkunan mahdollisuutta pelastaa Grönlannin sulava jäälevy

By

Tuore tutkimus on antanut toivonpilkan taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Kun maapallon lämpötila jatkaa nousuaan, Grönlannin ja arktisen alueen jäätiköt sulavat hälyttävää vauhtia. Tutkijat uskovat kuitenkin, että meillä voi olla pieni mahdollisuus kääntää asiat toisinpäin ja pelastaa Grönlantia peittävä sulava jäälevy.

Grönlannin jääpeite on merkittävä huolenaihe, koska se voi nostaa merenpintaa huikeat 20 jalkaa, jos se sulaisi kokonaan. Tällä olisi tuhoisat seuraukset rannikkoalueille ympäri maailmaa. Vaikka tutkimus ei tarjoa ratkaisua sulamisen pysäyttämiseen kokonaan, se viittaa siihen, että tietyn lämpötilakynnyksen sisällä toimiminen voisi auttaa lieventämään joitain ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Aiemmat varoitukset ovat osoittaneet, että Grönlannin jääpeite on vaarassa sulaa, jos maapallon lämpötilat ylittävät 3.6 Fahrenheitia tai 2 celsiusastetta esiteolliseen aikaan verrattuna. Tällä hetkellä olemme jo ylittäneet 2 Fahrenheitin tai 1.1 celsiusasteen lämpenemisen. Tämä uusi tutkimus kuitenkin ehdottaa, että jäätikön pelastamisessa voisi olla hieman enemmän liikkumavaraa.

Tutkimuksen mukaan Grönlannin jäätikkö on sitkeämpi kuin aiemmin uskottiin. Vaikka peruuttamattoman romahduksen mahdollisuus seuraavien tuhansien vuosien aikana on edelleen olemassa, jos lämpötila ylittää 2 Celsius-kynnyksen, lämpötilan lievä nousu ei välttämättä johda täydelliseen romahdukseen. Jos lämpötila voidaan laskea takaisin alas tietyn ajan sisällä, on mahdollisuus korjata vaurio ja mahdollisesti pelastaa jäälevy.

Painopisteen ei tulisi olla vain nykyisessä sulamisessa, vaan myös sulamisen estämisessä tulevaisuudessa. Nyt havaitsemamme sulaminen käynnistyi tuhansia vuosia sitten, ja tuleva sulaminen riippuu kyvystämme pitää maapallon lämpötila alle 2 Celsius-kynnyksen.

Tämä tutkimus antaa toivonpilkan ilmastonmuutoksen torjunnassa. Toimimalla pienen tilaisuuden puitteissa voimme ehkä lieventää jäätiköiden sulamisen vaikutuksia ja suojella haavoittuvia rannikkoalueita merenpinnan nousulta.

Lähteet:

– NASA

– [tutkijat/organisaatio] suorittaman tutkimuksen

– Käyttöehdot ja tietosuojailmoitus.