Malvinoxhosanin bioalueen nousu ja lasku Etelä-Afrikassa

Earth-Science Reviews -lehdessä julkaistu äskettäinen tutkimus "The Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion in South Africa: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole" tutkii merieläinten sukupuuttoon tapahtuvaa sukupuuttoon liittyvää kehitystä. Keski-Devonin aikakausi. Tälle ajanjaksolle oli ominaista lämpimämpi ilmasto ja korkeammat merenpinnat, ja lähellä etelänavaa sijaitsi suuri maa-alue nimeltä Gondwana.

Tohtori Cameron Penn-Clarken johtamat tutkijat keräsivät ja analysoivat huomattavan määrän fossiilisia tietoja ymmärtääkseen Malvinoxhosanin eliöstön alkuperän ja katoamisen. Se on merieläinryhmä, joka kukoisti viileämmissä vesissä ja sisälsi erityyppisiä äyriäisiä. Kehittyneiden tietojen analysointitekniikoiden avulla he tunnistivat muinaisessa kalliossa erilliset kerrokset, joista jokainen osoitti meren eläinlajien määrän vähenemistä ajan myötä.

Tutkimus paljasti, että Malvinoxhosan-eliöstön väheneminen korreloi merenpinnan ja ilmaston muutoksiin. Ilmaston lämmetessä erikoistuneet, viileän veden Malvinoxhosan-meren eläimet katosivat, ja tilalle tuli yleisemmät lajit, jotka ovat sopeutuneet lämpimämpiin vesiin. Merenpinnan vaihtelut häiritsivät luonnollisia valtamerten esteitä, mikä mahdollisti lämpimämpien vesien virtaamisen päiväntasaajaa lähempänä olevilta alueilta ja johti lämpimämpien vesien lajien kolonisaatioon.

Malvinoxhosan-eliöstön sukupuutto johti polaaristen ekosysteemien romahtamiseen, josta biologinen monimuotoisuus ei koskaan toipunut. Tutkimus viittaa siihen, että merenpinnan ja lämpötilan muutosten yhteisvaikutukset olivat tärkeimmät tekijät tämän sukupuuttotapahtuman taustalla. On edelleen epävarmaa, korreloiko tämä sukupuuttotapahtuma muiden kanssa varhaisen ja keskidevonin aikana, koska ikäpäätelmät puuttuvat.

Tutkimus korostaa myös napaympäristöjen ja ekosysteemien haavoittuvuutta merenpinnan ja lämpötilan muutoksille. Menneiden sukupuuttotapahtumien ymmärtäminen voi tarjota arvokkaita näkemyksiä nykyisestä biologisen monimuotoisuuden kriisistä, jota kohtaamme nykyään.

Lähteet:

– Earth-Science Reviews (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595