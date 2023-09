Kuun kylmät alueet ovat nuorempia ja sisältävät vähemmän jäätä kuin aiemmin luultiin

By

Uusien tutkimusten mukaan Kuun kylmät alueet, jotka tunnetaan nimellä pysyvästi varjostetut alueet (PSR), ovat nuorempia kuin kraatterit, joissa ne asuvat, ja niissä on todennäköisesti vähemmän vesijäätä kuin aiemmin uskottiin. PSR:t ovat erittäin kiinnostavia tuleville kuuhun laskeutumistehtäville, koska niiden katsotaan olevan runsaita vesijäävarantoja, joita astronautit voivat hyödyntää elämää ylläpitäviin järjestelmiin ja rakettipolttoaineen tuottamiseen.

Uusi tutkimus paljastaa, että PSR:t ovat korkeintaan 3.4 miljardia vuotta vanhoja, mikä osoittaa, että ne ovat nuorempia kuin 4 miljardia vuotta vanhat kraatterit, joista ne löytyvät. Tämä viittaa siihen, että tämänhetkisiä arvioita kuun vesijääkertymistä on tarkistettava alaspäin.

Arizonan Planetary Science Instituten Norbert Schörghoferin johtamat tutkijat suorittivat simulaatioita kuun kehityksen jäljittämiseksi sen muodostumisesta 4.5 miljardia vuotta sitten. Nämä simulaatiot osoittivat, että kuu koki suuren uudelleensuuntautumisen pyörimisakselissaan noin 4.1 miljardia vuotta sitten, mikä johti PSR:ien muodostumiseen lähellä pohjois- ja etelänapaa. Tuolloin korkeat vinot olisivat kuitenkin johtaneet kaikkien jääkertymien häviämiseen.

Tämän seurauksena näissä PSR:issä piilevän jäätyneen veden määrä on todennäköisesti pienempi kuin aiemmin arvioitiin. Tiedemiehet ovat erityisen kiinnostuneita kuun eteläisestä napa-alueesta, jossa he uskovat, että siellä on runsaasti haihtuvia aineita, mukaan lukien käyttökelpoinen vesi.

Tulevat kuutehtävät, kuten intialainen Chandrayaan-3-robotti-alustaja-rover-kakso, tähtäävät kuun etelänavan tutkimiseen ja jäätyneen veden jälkien etsimiseen. Näiden tehtävien havainnot auttavat ymmärtämään kuun vesivaroja.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämä uusi tutkimus korostaa tarvetta arvioida uudelleen arviomme vesijääkertymistä Kuun pysyvästi varjossa olevilla alueilla. Löydökset valaisevat näiden alueiden geologista historiaa ja vaikuttavat kuun resurssien tuleviin tutkimuksiin ja käyttöön.

Lähde: Science-lehdessä 13 julkaistu artikkeli.