Uusi Timelapse tallentaa pahanhajuisen sienen elinkaaren

By

Tiedemiehet ovat äskettäin dokumentoineet pistävästä hajustaan ​​tunnetun erottuvan muotoisen sienen kiehtovan syntymän ja hajoamisen. Kyseinen sieni on Phallus impudicus -nimisen haisisienen näkyvä osa. Se kasvaa tyypillisesti lahopuun ja kasvien lähellä ja ulottuu jopa 10 tuumaa maanpinnan yläpuolelle. Varren pää on peitetty oliivinruskealla limalla, jota kutsutaan glebaksi, joka on vastuussa sienen erehtymättömästä hajusta.

Floridan yliopiston mukaan hajutorvien hajua on verrattu hajoavaan lihaan, mätäneviin ulosteisiin ja jäteveteen. Huolimatta vastenmielisestä aromista, haisusieni on todella syötävä. Kun sitä kulutetaan munatilassa, sen maun sanotaan muistuttavan hasselpähkinöitä.

Haisusieni tulee esiin pienestä munanmuotoisesta pohjasta, joka on haudattu maaperään ja joka on ankkuroitu maahan valkoisilla filamenteilla. Tämä pohja sisältää liman ja itiöiden täyttämää massaa, josta kehittyy lopulta sienen pahanhajuinen korkki.

Kiinnostavalla videolla tutkijat onnistuivat vangitsemaan haisisienen koko elinkaaren kolmessa tunnissa. Aluksi sieni nousee tyvestään ja kasvaa nopeasti täysikokoiseksi. Kärpäset vedetään nopeasti glebaan ja herkuttelevat limalla noin 10 tuntia poistaen oliivinruskean peitteen. Seuraavien päivien aikana jäljelle jäänyt valkoinen ruumis, joka tunnetaan nimellä "ruumissormi", alkaa hajota ennen kuin se lopulta kaatuu. Kuvamateriaali päättyy siihen, että hedelmäkappale hajoaa ja hajoaa takaisin maaperään.

Tämä lyhytikäinen elinkaari mahdollistaa haisevien torvien lisääntymiskierron loppuunsaattamisen. Sienen korkki sisältää itiöitä, joita kärpäset ja muut selkärangattomat nielevät limaa kuluttaessaan. Nämä itiöt leviävät sitten uusiin paikkoihin näiden olentojen ulosteiden kautta. Tämä uusi strategia erottaa haisevat sienet useimmista muista sieniä muodostavista sienistä, jotka levittävät itiöitä vapauttamalla niitä ilmaan.

Itä-Saksan Soest-Sauerlandin alueen metsävirasto jakoi merkittävän timelapse-videon. Kuvamateriaalin kaappaamiseen kului kolme viikkoa, ja tutkijat odottivat kärsivällisesti hajutorven kehittymistä ja tarkastivat kameran säännöllisesti. Video tarjoaa lumoavan näkymän haisisienen elinkaaresta ja ainutlaatuisesta lisääntymisstrategiasta.

Lähteet:

– Floridan yliopisto

– Regionalforstamt Soest-Sauerland Facebookin kautta