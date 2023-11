Harvinainen materiaali tallentaa kohtaamisen nuorten meriaurinkokalojen kanssa Brittiläisen Kolumbian rannikolla

By

Sukeltajalla oli äskettäin uskomaton tilaisuus vangita harvinaista kuvaa kahdesta nuoresta valtameren aurinkokalasta (Mola mola), jotka uivat yhdessä smaragdivesissä Brittiläisen Kolumbian rannikolla Kanadassa. Kansalaistutkijan Timothy Manuelidesin ottama video esittelee nuoria aurinkokaloja sekä leskikala- ja keltahäntäkalaparvia.

Vaikka asiantuntijoilla on vähän tietoa aurinkokalojen elämän alkuvaiheista, he pystyivät tunnistamaan nämä yksilöt nuoriksi valtameren aurinkokaloiksi niiden kulmikkaan vatsan ja pienemmän koon perusteella. Meribiologi Marianne Nyegaard, joka on valtamerten aurinkokalojen asiantuntija, vahvisti heidän tunnistamisensa Facebook-viestissä korostaen heidän "vauvaisuutta".

Nämä nuoret aurinkokalat olivat halkaisijaltaan noin 24 tuumaa (60 senttimetriä), ja ne olivat noin viisi kertaa pienempiä kuin aikuiset aurinkokalat, mutta huomattavasti suurempia kuin vastasyntyneet, vain 0.1 tuumaa (2.5 millimetriä). Yleensä aurinkokalojen varhaisesta elämästä tiedetään vähän, ja niiden toukkien tarkka tunnistaminen edellyttää DNA-sekvensointia.

Vastoin yleisiä väärinkäsityksiä, video korostaa, että aurinkokalat pystyvät uimaan nopeammin kuin monet luulevat. Tutkijat huomauttivat Facebook-viestissä, että aurinkokalat pidetään usein virheellisesti hitaita johtuen niiden "auringosta" käytöksestä valtameren pinnalla, jossa ne paistattelevat lämpimässä valossa viettäessään aikaa kylmemmässä syvyydessä. Tarvittaessa he voivat kuitenkin uida nopeasti.

Valtameren aurinkokala, joka tunnetaan myös nimellä mola, on saanut nimensä pyöreästä, litteästä muodostaan, joka muistuttaa myllynkiveä. Nämä kiehtovat olennot voivat saavuttaa massiivisen koon aikuisina ja kasvaa halkaisijaltaan jopa 10 metriä. Aurinkokalat elävät useissa eri valtamerissä maailmanlaajuisesti trooppisista vesistä lauhkeisiin meriin, ja ne viettävät yleensä aikaansa pinnan ja noin 3 metrin (660 jalan) syvyydessä.

On syytä huomata, että videomateriaali ja lisätutkimukset edistävät käynnissä olevaa Mola-lajien tutkimusta Pohjois-Amerikan länsirannikolla. Tohtori Marianne Nyegaard, Ocean Sunfish Researchin johtaja, on tunnistanut nämä kalat todennäköisimmin nuoreksi Mola mola, mikä erottaa ne muista näissä vesissä esiintyvistä lajeista, Mola tecta (Hoodwinker Sunfish).

FAQ:

K: Kuinka suureksi aikuiset aurinkokalat voivat kasvaa?

V: Aikuisten aurinkokalojen halkaisija voi olla jopa 10 jalkaa (3 metriä).

K: Miten video haastaa yleiset väärinkäsitykset aurinkokaloista?

V: Video osoittaa, että aurinkokalat voivat uida nopeammin kuin yleisesti uskotaan.

K: Mitä aurinkokalojen varhaisesta elämästä tiedetään?

V: Aurinkokalojen varhaisesta elämästä on vain vähän tietoa, ja toukat voidaan tunnistaa vain lajitasolla DNA-sekvensoinnin avulla.

K: Mitä ainutlaatuista aurinkokalan ulkonäössä on?

V: Aurinkokaloilla on pyöreä, litteä runko, joka muistuttaa myllynkiveä.

K: Kuinka syvällä aurinkokalat tyypillisesti uivat?

V: Aurinkokalat viettävät tyypillisesti aikaansa veden pinnan ja noin 660 metrin (200 jalan) syvyydessä.