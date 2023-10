NASAn Moon Rover -prototyyppi suorittaa kuun esteradan

By

NASAn uuden kuun mönkijän prototyyppi VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) on suorittanut menestyksekkäästi esteradan, joka simuloi kuun pinnan karua maastoa. Roverin on määrä lähteä kuun etelänavalle marraskuussa 2024 SpaceX Falcon Heavy -raketilla.

VIPERin liikkuvuuden testaamiseksi NASAn Glenn Research Centerin Clevelandissa insinöörit loivat simuloidun kuuympäristön, jossa oli suuria kiviä, jyrkkiä rinteitä ja syviä kraattereita. Rover laskeutuu Mons Mouton -vuorelle, joka on lähellä kuun etelänapaa, ja sen tehtävänä on karakterisoida kuun ympäristö tulevaa Artemis-ohjelman laskeutumispaikan valintaa varten noin 100 päivän mittaisen tehtävänsä aikana.

NASA jakoi videon mönkijän viimeaikaisista liikkuvuustesteistä, jotka osoittavat sen kyvyn voittaa mahdolliset haasteet, joita se kohtaa kuun pinnalla. Testit sisälsivät ohjailun jyrkkien rinteiden läpi, kraatterien ylittämisen ja juoksuhiekan kaltaisessa maaperässä navigoimisen. Näiden testien onnistunut suorittaminen osoittaa, että VIPER on hyvin varustettu tutkimaan kuun karua maastoa.

Osana NASAn Artemis-ohjelmaa, jonka tavoitteena on luoda pysyvä Kuun asutus, VIPER tulee olemaan ratkaisevassa roolissa määritettäessä paikkoja, joista voidaan ottaa vettä ja muita luonnonvaroja pitkäaikaisen Kuun oleskelun tukemiseksi. Lisäksi VIPER-tehtävä pyrkii paljastamaan jäätyneen veden ja muiden haihtuvien aineiden alkuperän kuussa, niiden säilymisen miljardeja vuosia ja niiden pakenemisen kuun maaperästä.

NASAn Houstonin Johnson Space Centerin insinöörit ovat myös testaaneet VIPERin viimeistä tiedeinstrumenttia, Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT). TRIDENT on pyörivä iskupora, jota käytetään pistokkaiden noutamiseen jopa kolmen jalan korkeudelta kuun pinnan alapuolelta. Tämä instrumentti tarjoaa arvokasta tietoa kuun maaperän lujuudesta, tiiviydestä ja lämpötilasta.

VIPERin liikkuvuustestien onnistunut loppuun saattaminen ja sen lopullisen tieteellisen instrumentin integrointi tuovat NASAn askeleen lähemmäksi kuun etelänavan mysteerien avaamista ja tietä tulevalle kuuntutkimukselle.

Lähteet:

– NASAn VIPER-kuumönkijän harjoitus lähtee kuun laskeutumisesta (video)

– NASA/Ames Research Center

– NASA/Glenn Research Center

– NASA/Robert Markowitz

– NASAn virkamiehet