NASAn VERITAS-tehtävä valmistautuu tutkimaan Venusta kiertoradalta

By

NASAn VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography ja Spectroscopy) -tehtävä on määrä käynnistää kymmenen vuoden sisällä Venuksen pinnan tutkimiseksi kiertoradalta. Tutkijat uskovat, että Venuksen pinnan tutkiminen voi tarjota arvokkaita näkemyksiä kiviplaneettojen asumiskelpoisuudesta ja kehityksestä. Valmistautuakseen tähän tehtävään kansainvälinen VERITAS-tiederyhmä suoritti äskettäin kahden viikon kampanjan Islannissa, jossa käytettiin vulkaanisia maisemia Venuksen analogina.

Islanti valittiin Venuksen sijaiseksi sen geologisten samankaltaisuuksien vuoksi. Sekä Islannissa että Venuksella on vulkaanista aktiivisuutta, ja Islannin vulkaanisen maaston tutkiminen voi auttaa VERITAS-tiimiä ymmärtämään, mitä avaruusaluksen tutka havaitsee Venuksella. Kampanjan aikana ryhmä tutki Islannin vulkaanisia esiintymiä, laavakenttiä ja aktiivisia vulkaanisia alueita, jotka muistuttavat Venuksen pintaa. He keräsivät kivinäytteitä ja suorittivat mittauksia tutkiakseen kivien pinnan karheutta ja muita ominaisuuksia.

Ilmatutkakuvien saamiseksi tutkittavista paikoista Saksan ilmailukeskuksen (DLR) johtamat lennot suoritettiin Islannin maisemien yläpuolella. Ilmasta kerättyä tutkatietoa verrataan VERITAS-tiederyhmän maamittauksiin. Tämä vertailu auttaa tutkijoita ymmärtämään paremmin tutkahavaintoja, joita Venuksen kiertoradalla oleva avaruusalus tekee.

VERITAS-tehtävä käyttää synteettistä aukkotutkaa ja lähi-infrapunaspektrometriä luomaan 3D-maailmanlaajuisia karttoja Venuksesta ja erottamaan sen pinnalla olevat eri kivilajit. Tutkimalla Venuksen pintaa kiertoradalta, tiedemiehet toivovat löytävänsä vihjeitä planeetan sisältä ja saavansa käsityksen Maan kaltaisten kiviplaneettojen kehityksestä.

Lähteet:

– NASA/JPL-Caltech. (nd). NASAn seuraava Venus-tehtävä kartoittaa pintaa, selvittää, miksi se on niin erilainen kuin maa: NASAn JPL. [NASA Jet Propulsion Laboratory]. URL-osoite: Ei käytössä

– DLR. (nd). Island-Kampagne von VERITAS zur Vorbereitung der VENUS-Mission. [DLR-portaali]. URL-osoite: Ei käytössä