NASAn TESS-tehtävä vahvistaa uudet supermaan eksoplaneetat tilastollisten työkalujen avulla

NASAn Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) tekee edelleen merkittäviä löytöjä pyrkiessään havaitsemaan kirkkaita tähtiä kiertäviä eksoplaneettoja. Tähän mennessä TESS on tunnistanut noin 400 kulkevaa eksoplaneettaa, ja lisäksi 6000 XNUMX ehdokasta odottaa validointia. Äskettäisessä projektissa nimeltä Validation of Transiting Exoplanets using Statistical Tools (VaTEST) tutkijat ovat onnistuneesti validoineet kahdeksan potentiaalista supermaata käyttämällä yhdistelmää maanpäällisen teleskooppidatan, korkearesoluutioisen kuvantamisen ja tilastollisen validointityökalun avulla.

Validoitujen eksoplaneettojen nimet TOI-238b, TOI-771b, TOI-871b, TOI-1467b, TOI-1739b, TOI-2068b, TOI-4559b ja TOI-5799b ovat kooltaan 1.42 Maan sädettä 1.83:een. Nämä löydöt auttavat ymmärtämään oman aurinkokuntamme ulkopuolella olevien eksoplaneettojen monimuotoisuutta ja ominaisuuksia.

Validoinnin lisäksi tutkijat tutkivat myös näiden eksoplaneettojen synteettisiä lähetysspektrejä käyttämällä Hubble Space Telescope (HST) ja James Webb Space Telescope (JWST) kaistanpäästöä. Käyttämällä PLATON- ja PandExo-työkaluja he pystyivät saamaan käsityksen näiden supermaiden ilmakehän koostumuksista. Erityisesti kuusi validoiduista eksoplaneetoista kuuluu "avainkiviplaneettojen" alueelle, mikä tekee niistä erityisen kiehtovia jatkotutkimukselle.

Kun jatkamme maailmankaikkeuden tutkimista ja löydämme lisää eksoplaneettoja, Maan ja Neptunuksen välisten evoluution vaiheiden ymmärtäminen tulee yhä tärkeämmäksi. Nämä äskettäin validoidut supermaapallot tarjoavat arvokasta tietoa siirtymistä pienemmiltä kiviplaneetoilta suurempiin kaasujättiläisiin.

Seuraava vaihe näiden eksoplaneettojen tutkimuksessa on saada radiaalisen nopeuden massamittaukset, jotka lisäävät edelleen tietämystämme niiden koostumuksesta ja ominaisuuksista. NASAn TESS-tehtävän, tilastollisten validointityökalujen, kuten TRICERATOPS, ja kehittyneiden tähtitieteellisten instrumenttien yhteiset ponnistelut edistävät merkittäviä edistysaskeleita eksoplaneettojen tutkimuksessa ja ymmärrystämme laajemmasta kosmoksesta.

FAQ

1. Kuinka monta kauttakulkuplaneettaa TESS on tunnistanut tähän mennessä?

TESS on tunnistanut tähän mennessä noin 400 kulkevaa eksoplaneettaa.

2. Miten supermaapallot validoitiin?

Super-Maat validoitiin käyttämällä maanpäällisten teleskooppitietojen, korkearesoluutioisen kuvantamisen ja tilastollisen validointityökalun yhdistelmää.

3. Mitkä ovat validoitujen eksoplaneettojen nimet?

Validoidut eksoplaneetat on nimetty TOI-238b, TOI-771b, TOI-871b, TOI-1467b, TOI-1739b, TOI-2068b, TOI-4559b ja TOI-5799b.

4. Millä työkaluilla tutkittiin validoitujen eksoplaneettojen synteettisiä transmissiospektrejä?

Validoitujen eksoplaneettojen synteettisiä transmissiospektrejä tutkittiin PLATON- ja PandExo-työkaluilla.

5. Miksi nämä supermaapallot ovat erityisen kiinnostavia tutkittavaksi?

Kuusi validoiduista eksoplaneetoista kuuluu "avainkiviplaneettojen" alueelle, mikä tekee niistä erityisen kiehtovia jatkotutkimukselle.

Lähteet:

– [NASA:n TESS-tehtävä](https://www.nasa.gov/tess-transiting-exoplanet-satellite)

– [PLATON](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019A%26A…631A..80Z/abstract)

– [PandExo](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018PASP..130k4401B/abstract)